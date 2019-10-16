Park halindeki otobüs yandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde park halindeki bir otobüste yangın çıktı. Yangında otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi Kaymak Sokak’ta park halindeki otobüs gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale ettiler. Park halindeki 10 YN 4800 plakalı otobüste çıkan yangın sonrasında araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaya ve soruşturmaya başlandı.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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