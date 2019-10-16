Cumhuriyet Satranç Turnuvası'nda dahiler mücadele etti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına ilgi yoğun oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bandırma'da ilkortalise düzeyindeki okulların satranç takımlarıyla katıldığı "Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen turnuvaya 111 satranç sporcusu katıldı. Turnuva sonunda ilk üç dereceyi alan okul takımlarına kupa, ayrıca ferdi olarak ilk üçe giren sporculara da madalya ödülü verilecek. Sporcuların ödülleri Cumhuriyet Bayramı kutlama programında takdim edilecek.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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