Göçmen kaçırma hazırlığı yaparken yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmaları sırasında, bir aracı durduran jandarma, içerisindeki M.S., H.A., O.T. adlı organizatörler ile araç sürücüsü C.B.'yi gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik botta Yunan adalarına gitmek için bekleyen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni de yakaladı. Olay ile ilgili Ayvalık Nöbetçisi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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