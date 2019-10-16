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Yırcalı, Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı

İHA

Dünya Türk İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Bakü'de yapılan Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı.

Yırcalı, Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı

Dünya Türk İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Bakü'de yapılan Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı.
Dünya Türk İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Bakü'de yapılan Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı. DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "DTİK Bakü Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımları ile yapıldı. Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkiye dostları üzerinden Türk diasporasını güçlendirmeyi hedefleyen Dünya Türk İş Konseyi'nin organize ettiği DTİK Bakü Buluşması Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.
Yurtdışındaki Türk iş dünyası ile kamu ve sivil toplum paydaşları arasında etkileşim, koordinasyon ve network oluşturmayı hedefleyen, ortak ekonomik güç ile Türkiye'nin lobi çalışmalarına katkı sağlama misyonu ile hareket eden DTİK'in Avrasya Bölge Komitesi, Avrasya Bölgesinin önde gelen iş insanlarını, profesyonelleri ve toplum nezdinde kabul görmüş isimlerini bir araya getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması toplantısında Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası oturumu, Dünya Türk İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı Moderatörlüğünde, Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Tiflis Büyükelçisi Ceren Yazgan ve NurSultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın da hazır bulunduğu toplantıyla gerçekleştirildi.

BALIKESİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

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