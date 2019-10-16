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Burhaniye’de Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması

İHA

Burhaniye ilçesinde, ilçedeki sivil toplum örgütü başkanları Barış Pınarı Harekatını destek için bir araya geldi. Ticaret Odası Salonunda düzenlenen açıklamaya, Ticaret Odası (BTO), Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilciliği (HAKİŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu Temsilciliği (MEMURSEN) başkan ve temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Burhaniye’de Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması

Burhaniye ilçesinde, ilçedeki sivil toplum örgütü başkanları Barış Pınarı Harekatını destek için bir araya geldi. Ticaret Odası Salonunda düzenlenen açıklamaya, Ticaret Odası (BTO), Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilciliği (HAKİŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu Temsilciliği (MEMURSEN) başkan ve temsilcileri ile gazeteciler katıldı.
Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel’in okuduğu açıklama da şunlar yer verildi. “ 81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir”

BALIKESİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:54
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