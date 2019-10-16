Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon 8 ayrı operasyonda 20 zehir taciri yakalandı

Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı. 8 arı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 20 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 8 çalışmada toplam 20 zehir taciri yakalandı. Adli makamlara çıkarılan, 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda;109,17 gram esrar ,11,65 gram bonzai ve 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:37

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.