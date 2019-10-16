Erdek-Narlı yolu tamir edildi

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Erdek İlçesi Narlı Mahallesi’nde aşırı yağışların ardından bozulan 2 kilometrelik yol onarılırdı. Yağış nedeni ile toprak altından yüzeye çıkan su boruları yol altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, yaklaşık 15 kamyon mıcırın kullanıldığı yol onarım çalışmalarında, yüzeyde kalan Narlı Mahallesi’ni besleyen ana içme su hattı borusu da yer altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin şöyle konuştu: “Rize Mevkii’nde bulunan yaklaşık 2 km’lik yol aşırı yağışlar sonrasında bozulmuştu. Bu yolun onarılması için AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal’dan yardım istedim. Başkan Yangal sorunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Kısa süre sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler mahallemize gelerek sorunumuzu kısa sürede çözdü”

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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