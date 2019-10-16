Susurluk Belediyesinden kadınlara destek projesi

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmaları, istihdama katılmaları, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri amacıyla ÖmürÜreten kadınlar projesini başlattı.

Susurluk Belediyesinin Bu projesi ile BALMEK ve Halk Eğitim Merkezi kurslarına başvuran kadınlar, ortak bir çatı altında toplanarak kendi ürettiklerini satma ve gelir elde etmeleri imkanı bulacaklar. Belediye Başkanı Nurettin Güney; “Uğraşan, çalışan bir şeyler üretip ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlarımızın yanındayız.

Susurluk Belediyesi olarak bu proje ile kadınlara her türlü desteği verecek, kooperatifleşmelerine imkan sağlayacak ve sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, kadınlar tarafından üretilecek ürünlerin aktif olarak satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca ürünler için bir katalog hazırlanarak ülke genelinde pazarlanması sağlanacak.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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