Ayçiçek hasadı yüzleri güldürdü

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin 2019 ayçiçek sezonunda üreticinin umduğu fiyatı ve kaliteyi bulduğunu ifade etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren 113 borsa içinde ilk 5 sırada yer alan Bandırma Ticaret Borsası'nda bu yıl 48 Bin 780 ton Ayçiçek tescili gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, "Geçen sene 22 Bin 890 ton olan Ayçiçek tescilindeki bu artış yüzleri güldürdü" dedi.

Elektronik satış salonu ile hem çiftçiye hem de üyelere yönelik çok başarılı hizmetler verdiklerini belirten Halit Sezgin " Üreticiler ve üyelerimiz en kısa ve güvenilir yoldan peşin fiyat ile ürünü satabiliyorlar. Buğday hasadının ardından ayçiçek hasadını da bölgemizde tamamladık. Geçen sene 4 Bin 770 ton işlem gören ayçiçeği bu yıl 7 Bin 500 ton işlem görürken birim fiyatı da 2,45 TL oldu. Yaşanılan uygun şartlar ile dönüm başına rekolte miktarımız 250 Kg oldu. Ancak kendini geliştiren ve damlalık ile sulama yapan çiftçilerimiz bu sene dönüm başına 450 Kg ürün alabildiler. Çiftçilerimizin her şeyi devletten beklememeleri gerekiyor. Biz Ticaret Borsası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Diğer Borsalarımız da bizim kadar çalışsa tarım ürünü ihracatımız sona erer" dedi.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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