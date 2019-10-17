Öğretmenlerden UEFA'ya tepki selamı Öğretmenlerden Barış Pınarı'na selam

Balıkesir'de Plevne İlkokulu öğretmenleri, UEFA'nın milli takım için açmış olduğu soruşturmaya tepki olarak selam durdular.

Balıkesir Altıeylül Plevne İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri Suriye’nin kuzeyine barış ve huzurun gelmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Altıeylül ilçesinde eğitim veren Plevne İlkokulu öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize asker selamı yolladı. Plevne İlkokulu Müdürü Cevat Sarp yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiğimizle, Allah yar ve yardımcıları olsun. Gazamız mübarek olsun. Ayağınıza taş değmesin. Fransa milli maçında sonra milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) açmış olduğu soruşturma nedeniyle milli takım futbolcularının yanında olduğumuzu göstermek istedik" şeklinde konuştu.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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