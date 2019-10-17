Vali Yazıcı: "Allah Barış Pınarı Harekatı'na katılan ordumuzu muzaffer eylesin" Balıkesir'de koordinasyon toplantısı yapıldı

Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurul toplantılarında TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na değinen Vali Ersin Yazıcı, "Ordumuz, PKK ve uzantılarını bertaraf etmek için sınır ötesi operasyonunda. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Son dönemde Türkiye'nin çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Vali Yazıcı, "Bizim, bizden başka dostumuzun olmadığını bir kez daha teyit ettik. Üzerimize düşen vazifeden doğal olarak, daha çok çalışarak daha fazla gayret ederek, daha fazla emek sarf ederek daha çok gönlümüzü, heyecanımızı işlerimize vererek ülkemize olan sevdamızı bütün dünyaya göstereceğiz. Yolumuza da devam ediyoruz. Büyük işlerimiz var. Bu ülkenin birçok büyük projesi var. Ülkemiz devasa işlerini kısa süre içinde bitirebiliyor. Türkiye'nin kısa bir gelecekte hepimizin gönlünden geçen arzu ettiği, olmamız gereken noktada olacağına inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Biz, Balıkesir ve çevresinden sorumluyuz. Biz, kendi işimizi düzgün yapacağız. En iyisini yapacağız. Halkımıza hizmeti sunarken en hızlı en kaliteli, en güvenilir ve en mutlu edici şekilde sunacağız. Bu ülkeye olan sevdanızı, sevginizi, bu millete olan sevginizi çalışarak göstermeniz gerekiyor. Bu bilinçle yolumuza daha hızlı koşarak devam edeceğiz. Biz de çocuklarımız da mutlu müreffeh bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz" dedi.



Vali Yazıcı: "Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Yazıcı, "Kahraman ordumuz yaşayabileceğimiz sorunları sıfıra indirmek adına hain PKK ve uzantılarını ve yandaşlarını bertaraf etmek adına sınır ötesinde. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız şanlı ordumuzla. Bütün kalbimizle, gönlümüzle, inancımızla, dualarımızla başarılı olmasını diliyoruz. İnşallah ülkemizi ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun dışında birtakım hesaplar yapılıyorsa bunların yanlış olduğunu, herhangi bir şekilde taviz vermemizin söz konusu olmadığını, hiçbir oldubittiye göz yummayacağımızı da herkesin bilmesini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Vali Yazıcı: "Gereken neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz"

Şehit ve gazilerin kanları ile yakınlarının gözyaşlarını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını belirten Vali Yazıcı, "Bunun için gereken neyse yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok hassasız" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizde adeta bir seferberlik var"

Bütün kurumlardan vatandaşlarla ilişkilere önem verilmesini isteyen Yazıcı, "Ülkede adeta bir seferberlik var. Böyle olmak zorunda. Çünkü bir gerçeği bir kez daha gördük. Adeta terör örgütleri yarışa girdi. Bu millet karşısında terör örgütlerinin başaracağı hiçbir şey yok. Benim yapacağım işten ne olur demeyin. Her iş önemli biz yaptığımız işte bir önceki yıldan farkımız olsun. Üst yöneticiler olarak bunun gayreti içinde olunuz. Siz harekete geçmezseniz arkanızdaki kimse harekete geçmez. Buradaki herkes vatanı için canını feda edecek kadar seviyor. Bunun bilincindeyiz. Bunu çalışarak göstereceğiz. Ülkeye olan sevgimizi, işimizi mükemmel yaparak, çok çalışarak yapacağız. Bundan halkı mahrum etmeyin. Bundan çalışma arkadaşlarınızı buna göre motive edin vizyon verin. Bunu sözlerle değil işlem ve eylemlerimizle yapmamız göstermemiz gerekiyor. Toplum bizim önderliğimizde kurumların önderliğinde yoluna hızlıca devam etmeli" dedi.

Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.