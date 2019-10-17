Burhaniye de Emekli Astsubaylar Derneğinin 35’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) 35’nci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ve Namık Kemal Gedikoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Gürsel Vardar ile emekli astsubaylar ve vatandaşlar katıldı.

Tören TEMAD Başkanı Muzaffer Başaran’ın anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Muzaffer Başaran, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Katılımcılara teşekkür eden Başaran, “Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği 17 Ekim tarihinde kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernektir. Bu gün yaklaşık 90 bin çalışanı 110 bine yaklaşan emeklisi ve aileleri ile birlikte bir milyona yaklaşan bu büyük zümreyi TEMAD temsi etmektedir. Misyonumuz, Ulu Önderimiz Atatürk’ün ilke ve inkilapları ile çizdiği yoldan yürümek ve bu ilkelerden taviz vermeksizin öncelikle mesleki sorunlarımızın çözümüne katkı sağlamaktır. Vizyonumuz ise, ülke geneline yayılmış ve katılımcı örgüt yapısı yanında, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, toplumda ağırlığı ve saygınlığı olan yeniliklere açık bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Beklentimiz, her alanda daha etkili ve güçlü olabilmek için emekli olan meslektaşlarımızın TEMAD çatısı altında toplanması ve üye sayımızın artmasıdır. 35’nci kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun diyor tüm katılımcılara sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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