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Din görevlisinin emeklisi olmaz

İHA

Burhaniye ilçesinde, 22 yıl önce emekli olduğu Hanay Camide gönüllü müezzinlik yapan 70 yaşındaki İsmail Yayla, din görevlisinin emeklisinin olmadığını söyledi. Yaklaşık her vakit geldiği Hanay Camide müezzinlik ve zaman zamanda imamlık yapan Yayla, işini severek yaptığını söyledi.

Din görevlisinin emeklisi olmaz

Burhaniye ilçesinde, 22 yıl önce emekli olduğu Hanay Camide gönüllü müezzinlik yapan 70 yaşındaki İsmail Yayla, din görevlisinin emeklisinin olmadığını söyledi. Yaklaşık her vakit geldiği Hanay Camide müezzinlik ve zaman zamanda imamlık yapan Yayla, işini severek yaptığını söyledi.
Burhaniye’deki tarihi Hanay Camiden 27 yıllık görevinin ardından 22 yıl önce emekli olan İsmail Yayla, emekli olduğu caminin gönüllü müezzini oldu. Hemen her gün aynı camiye gelen 3 torun sahibi Yayla, “ 22 yıl önce Hanay Camii’nden emekli oldum. Ancak, mesleğimi çok seviyorum. Bu yüzden de fırsat buldukça gönüllü müezzinlik yapıyorum ve bazen de namaz kıldırıyorum. Din görevlisini emeklisinin olmadığını düşünüyorum. Sağlığım elverdiğince görevime devam edeceğim. Çünkü, işimi severek yapıyorum” dedi. Hanay Cami müezzini Teyfik Kış da, Yayla’nın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

BALIKESİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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