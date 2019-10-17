Kuduza karşı doğaya uçakla aşı yemi tabletleri atılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığı ile mücadele programı kapsamında, yabani hayvanların ağız yoluyla aşılanmasını sağlamak için havadan aşı yemi atıyor.

Bu kapsamda, Erdek’in de içinde olduğu tüm Kapıdağ Yarımadası genelinde, yaban hayvanların yaşam alanları olan kırsal ve ormanlık alanlara uçakla köfte şeklinde aşı yemi tabletleri atılmaya başladı. Erdek İlçe Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Ekiz, ormanlarda aşı yemi bulursanız kesinlikle dokunmayın uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla hakkında bilgi veren Erdek İlçe Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Ekiz, “Kuduz hastalığı ülkemizde ve komşu ülkelerde farklı hayvan türlerinde yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizdeki mihrak sayısı yıllara göre değişmekle birlikte, son yıllarda vaka sayısının düşürülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yoğun aşılama çalışmalarına ilave olarak yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmaları da yürütülmektedir. Ülkemizde, geçmişte ağırlıklı olarak köpekler aracılığıyla yayılan hastalık, son yıllarda değişim göstermiştir. Aşılamada hedef hayvan türü yaban hayatındaki hastalık oluşumunda, devamında önemli payı bulunan tilkilerdir. Balık unu ve yağı gibi tilkilerin ilgisini geçecek koku ve lezzete sahip yemlerin içerisinde bir kapsül, kapsül içerisinde de aşı içeren süspansiyon bulunmaktadır. Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azalmaması için, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın canlı virüs içeren “bait”lere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekmektedir. Bu kapsüllerle ve içindeki süspansiyonlarla temas edilmesi ya da kazara yenmesi gibi durumlarda riskli olabileceğinden doktor tarafından değerlendirilebilmesi ve gerekli durumlarda kuduz profilaksisi uygulanması için en yakın hastaneye başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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