Ayvalık’ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi’nde ikamet eden Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğuna ait bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipler; kişilerin ev ve işyerlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda; 150 gram kubar esrar, 1 kök hint kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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