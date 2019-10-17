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Kazdağları’nın eteklerini çiçek açtıracak proje hızla devam ediyor

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde 750 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün kurulan yeni hizmet binasında Kaymakam Ali Sırmalı gazetecilere çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kazdağları’nın eteklerini çiçek açtıracak proje hızla devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerinde 750 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün kurulan yeni hizmet binasında Kaymakam Ali Sırmalı gazetecilere çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve 30 sera ve yan işletmelerinde bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İdari işleri yapılması ve yazışmaların sağlıklı bir şekilde takip edilmesi için oluşturulan müdürlük ofisinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı gazetecilere çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arazi satın alma çalışmaları ardından bölgede alt yapı çalışmalarının başlayacağı öğrenilirken yapılan projenin üç boyutlu ilk görselleri de basın ile paylaşıldı. Projenin ortakları ile çok büyük bir uyum içinde devam ettiğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Sırmalı "Edremit’ te tarıma dayalı ihtisas organize sanayi kurmuş bulunmaktayız. 24 Mayıs tarihinde sayın tarım bakanımızın imzası ile Edremit Tarıma Dayalı (Süs BitkileriSeracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Çıkrıkçı ovasındaki yaklaşık 750 dönüm arazi üzerinde seralarda kesme çiçek ve süs bitkisi üreteceğiz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Edremit ilçemiz seracılık için çok uygun iklim şartlarına sahip bir ilçe. Aynı şekilde toprak yapısı çok uygun. Aynı zamanda bu kuracağımız 750 dönümlük arazi üzerinde jeotermal kaynaklarımız var. Seraların ısıtmasını jeotermal ısı ile yapacağız. Bildiğiniz gibi Edremit’ imizin en önemli değeri Kazdağları. Kazdağları’mızda endemik bitkilerimiz var. Bu seralarda bu endemik bitkileri çoğaltıp pazarlama imkanımız olacak. Kuracağımız Tarıma Dayalı (Süs BitkileriSeracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ürettiği ürünlerin, kesme çiçek, süs bitkisinin hem havalimanı yoluyla, hem de kara ve deniz yoluyla hem ülkemizin iç pazarına hem de dünyanı bir çok yerine ulaştırma imkanımız olacak." dedi.
Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, İlce Tarim Ve Orman Müdürlüğü Zır Yük Muh Bülent Coşar, Edremit Proje Koordinatörü Selma Tekçe ve basın mensupları katıldı.

BALIKESİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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