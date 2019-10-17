Balıkesir Büyükşehir’den ‘Çevre dostu gelecek için sıfır atık’ Projesi

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokullarda çevre eğitimleri veriliyor. İvrindi, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde 241 öğrenciye “Çevre dostu gelecek için sıfır atık” projesi kapsamında bilgilendirilmeler de bulunuldu.

Atıkla mücadele konusunda önemli atılımlar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “Çevre dostu gelecek için sıfır atık” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitimler veriliyor. Bu kapsamda; İvrindi, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde bulunan; Soğanbükü Şehit Kenan Dalkılıç, Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya, Altınoluk Necmi Şahin, Zahit Eroğlu ve Fevzi Çakmak İlkokullarında okuyan 241 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.



Atık oluşumu minimize edilecek

Çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında belediye personelleri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak konuyla ilgili görsellerle desteklenen kitapçıklar dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından ilkokullarda verilen çevre eğitimleri, 20192020 EğitimÖğretim yılında tüm ilçelerde aralıksız devam edecek.

BALIKESİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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