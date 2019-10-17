Bal\u0131kesirspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Ali Tando\u011fan, Ke\u00e7i\u00f6reng\u00fcc\u00fc deplasman\u0131nda kendi sistemlerini ve istediklerimizi sahaya yans\u0131tarak, zor bir deplasmandan puan veya puanlar almak i\u00e7in m\u00fccadele edeceklerini s\u00f6yledi. TFF. 1. Lig\u2019de m\u00fccadele eden Bal\u0131kesirspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Ali Tando\u011fan, Ankara deplasman\u0131nda hafta sonu kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131 Ke\u00e7i\u00f6reng\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Ali Tando\u011fan, tak\u0131m olarak deplasman karnelerinin iyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Ke\u00e7i\u00f6ren\u2019i deplasmanda yenerek rakiplerine kar\u015f\u0131 fikst\u00fcr avantaj\u0131 yakalamak istediklerini s\u00f6yleyerek, Bildi\u011finiz gibi rakibimiz, kendi evinde iyi skorlar alan, puan kay\u0131plar\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen bug\u00fcne kadar hi\u00e7 ma\u011flup olmam\u0131\u015f, disiplinli, oyun sistemleri belli bir kal\u0131ba oturtulmu\u015f, sahada bask\u0131 yaparak, rakip tak\u0131ma kendi oyun sistemini kabul ettiren bir tak\u0131m. Bu hafta da ayn\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc izletmeye \u00e7al\u0131\u015facaklar. Bizler, tabii ki yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z analizlerle bunlar\u0131 oyuncular\u0131m\u0131za g\u00f6sterdik. Biz de bu do\u011frultuda kendi sistemimizi ve istediklerimizi sahaya yans\u0131tarak, zor bir deplasmandan puan veya puanlar almak i\u00e7in m\u00fccadele edece\u011fiz \u015feklinde konu\u015ftu. \u0130lk hedefimiz tak\u0131m\u0131 ligde tutabilmek Deplasman karnelerinin \u00e7ok iyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ali Tando\u011fan, Uzun s\u00fcre sonra \u0130stanbulspor deplasman\u0131ndan hem gol atarak, hem de 1 puan alarak, bunu bir nebze de olsa k\u0131rm\u0131\u015f durumday\u0131z. Deplasmandan alaca\u011f\u0131m\u0131z puanlar\u0131n avantaj\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. Buralardan iyi puanlarla d\u00f6nersek, hem \u00fcstte kalma avantaj\u0131m\u0131z devam eder, hem de a\u015fa\u011f\u0131dan uzakla\u015fman\u0131n rahatl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u015far\u0131z. Rakip, bize kar\u015f\u0131 \u00f6nlem alacakt\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc onlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00f6nemli bir ma\u00e7 olacak. Sezona iyi ba\u015flad\u0131lar ama bizim \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131m\u0131z onlar\u0131n \u00fczerinde yer almam\u0131za sebebiyet verdi. \u00c7ok kolay bir s\u00fcre\u00e7 olmayaca\u011f\u0131n\u0131 bilsek de bu durumu s\u00fcrd\u00fcrmek istiyoruz. Biz kazand\u0131k\u00e7a, beklentiler de\u011fi\u015fiyor. Sezon ba\u015f\u0131nda kurulan kadro ve y\u00f6neticilerimizle yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplant\u0131larda beklentimiz ligde kalmakt\u0131. Bu, halen devam ediyor. Bu, bizim k\u00fc\u00e7\u00fck d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fc g\u00f6steren bir \u015fey de\u011fil. Bizlerin, elbette b\u00fcy\u00fck hedefleri var ama \u00f6nceliklerimiz var. Bu nedenle ilk hedefimiz tak\u0131m\u0131 ligde tutabilmek, bunun i\u00e7in gerekli puanlar\u0131 bir an \u00f6nce almak. Ondan sonraki s\u00fcreci, ilk yar\u0131 tamamland\u0131ktan sonra de\u011ferlendirme alt\u0131na alaca\u011f\u0131z diye konu\u015ftu. Suni \u00e7im saha dezavantaj\u0131m\u0131z olacak \u0130yi bir \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreci ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen ba\u015far\u0131l\u0131 teknik adam, Ma\u00e7\u0131n suni \u00e7imde oynanacak olmas\u0131, bizi biraz tedirgin ediyor. \u2018Suni \u00e7imde ma\u00e7 oynanmaz\u2019 demiyorum ama kendim futbol oynarken de ayn\u0131 \u015feyleri ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan ve top oynama kalitesini y\u00fczde 3040 a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekilece\u011fi s\u00fcreci ya\u015fayaca\u011f\u0131z. Rakibimiz sahaya al\u0131\u015f\u0131k ama giden tak\u0131mlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Bunun da rakibe b\u00fcy\u00fck bir avantaj sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 daha \u00f6nce dile getirdikten sonra sahas\u0131n\u0131 \u00e7ime d\u00f6nd\u00fcren rakiplerimiz oldu. Bu da hem futbolcular\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan hem de oyunun kalitesi a\u00e7\u0131s\u0131nda \u00f6nemli bir \u015fey. T\u00fcrkiye Futbol Federasyonunun sezon ba\u015f\u0131nda bu durumu de\u011ferlendirip, sahan\u0131n \u00e7ime d\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesi y\u00f6n\u00fcnde giri\u015fimde bulunmas\u0131n\u0131 beklerdim ifadelerini kulland\u0131. Puan silme cezas\u0131 tak\u0131mlar\u0131 zorlayacak Eski\u015fehirspor, Bursaspor ve Osmanl\u0131spor\u2019a verilen 3 puan silme cezas\u0131 sorulmas\u0131 \u00fczerine Ali Tando\u011fan, Ben, benzer durumu Denizlispor\u2019da ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131m. \u0130\u015fler yolunda giderken bir anda 3 puan\u0131m\u0131z silindi. S\u0131ralamadaki yerimiz, PlayOff\u2019u zorlayacak durumdayken, geriledik ve avantaj\u0131m\u0131z kayboldu. Puan\u0131 silinen tak\u0131mlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok zor bir durum. Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcrler olsun ki biz, o durumda de\u011filiz. Hi\u00e7bir tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na gelmemesi gereken bir durum ya\u015f\u0131yorlar.G\u00f6n\u00fcl isterdi ki \u00fclkemiz futbolunun ekonomik sorunlar\u0131 olmas\u0131n. Herkesin birbiriyle rekabet i\u00e7erisinde oldu\u011fu bir ortam olu\u015fsun. Bu bizim i\u00e7in bir avantaj gibi g\u00f6r\u00fcnse de onlar a\u00e7\u0131s\u0131nda \u00fcz\u00fcnt\u00fc verici oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Her tak\u0131m\u0131n ayn\u0131 seviyede ve kalitede olmas\u0131ndan yanay\u0131m. E\u011fer bir ba\u015far\u0131 olacaksa bunun futbolcular\u0131n sahada verdi\u011fi m\u00fccadele ve hocalar\u0131n sahada g\u00f6sterdikleriyle ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 laz\u0131m \u015feklinde konu\u015ftu. Teknik Direkt\u00f6r Ali Tando\u011fan tak\u0131mda sakat ve cezal\u0131 oyuncu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, milli tak\u0131mdan gelen Foxi ile birlikte sakat veya cezal\u0131 oyuncusu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.