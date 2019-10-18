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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi Kentler Birliği ÇEKÜL Vakfı’ndan Antandros’a destek

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Çekül Vakfı Teknik Danışma Kurulu Üyesi Mimar Mimar Alp Arısoy ve ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Şehir Plancısı Ahmet Altun, Antandros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Tarihi Kentler Birliği ÇEKÜL Vakfı’ndan Antandros’a destek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Çekül Vakfı Teknik Danışma Kurulu Üyesi Mimar Mimar Alp Arısoy ve ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Şehir Plancısı Ahmet Altun, Antandros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
Türkiye’nin doğal, tarihsel ve kültürel mirasını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarihi Kentler Birliği ÇEKÜL Vakfı’nın teknik birlik üyeleri Ahmet Altun ve Alp Arısoy, Antandros Antik Kenti ve Aeneas Kültür Rotası hakkında araştırma yapmak için Edremit’e geldi. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, Türkiye'de bir yerel yönetimin başvurduğu Akdeniz'deki ilk ve tek arkeolojik kültür rotası olma değeri taşıyan, projede hedeflenen noktaya ulaşıldığında Edremit'in Avrupa'da tanınırlığını ve turistik potansiyelini arttırması hedeflenen Aeneas Rotası hakkında birlik üyelerini bilgilendirdi. Ardından Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Edremit Belediye Meclis Üyesi Hasan Ülger ile birlikte Antandros kazı alanında incelemelerde bulunarak Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert’ten yürütülen kazı çalışmaları ve Antandros Antik Kenti’nin tarihçesi hakkında bilgi aldılar. Edremit’in kültürel zenginliklerinin korunması ve yaşatılması duyarlılığıyla Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü “ Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi” hakkında yapılan incelemeler ve Proje Koordinatörü Selma Tekçe’nin yaptığı sunumla birlik üyelerinin araştırma ve incelemeleri son buldu. Edremit’te kültürel, tarihi mirası korumak ve Edremit’in turizm potansiyelini attırmak adına yürütülen projelerin kendilerine verdiği heyecanı dile getiren birlik üyeleri, önümüzdeki günlerde Edremit’te bir çalıştay düzenlenmesi için destek sözü verdiler.

BALIKESİR

18 Ekim 2019 Cuma

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