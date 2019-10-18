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(Özel) Velilerden yetenek sınavı tepkisi

İHA

T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin velileri Yüksek Öğretim Kurulu'nun 14 programda yetenek sınavını kaldırmasına tepki gösterdi. Okul önünce basın açıklaması yapan öğrenci velileri alınan kararın iptal edilmesini ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin anılan bölümlere yetenek sınavıyla alınmasını istedi.

(Özel) Velilerden yetenek sınavı tepkisi

T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin velileri Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14 programda yetenek sınavını kaldırmasına tepki gösterdi. Okul önünce basın açıklaması yapan öğrenci velileri alınan kararın iptal edilmesini ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin anılan bölümlere yetenek sınavıyla alınmasını istedi.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2020 yılı YKS’de Çizgi film (animasyon), grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarımı, moda tasarımı, moda giyim tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, deklarasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bölümlerini tercih edecek öğrencilerin merkezi sınav sistemiyle alınması kararına veliler tepki gösterdi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yetenekleri doğrultusunda üniversite hayatlarını sürdürmesi gerektiğini belirten öğrenci velileri YÖK’ün bu kararını geri almasını istedi.
“Tamamen yanlış bir karar”
Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören kız annesi Şennur Yapıcı YÖK’ün yetenek sınavını kaldırmasıyla ilgili, “Güzel Sanatlar Lisesi velisiyim, kızım 10’uncu sınıfa gidiyor. 10 Ekim 2019 tarihinde Yüksek Öğrenim Genel Kurul toplantısında 2020 YKS Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Çizgi film (animasyon), grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarımı, moda tasarımı, moda giyim tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, deklarasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı ile ilgili YÖK bilgilendirme yapmış. Biz bu kararı veliler olarak karşısındayız, böyle bir kararı tanımıyoruz, çocuklarımızın arkasındayız. Sonuna kadar da bunun peşinden gideceğiz. YÖK şeyle bir açıklama yaptı; dedi ki: ‘özel yetenek sınavını kaldırmıyorum, sadece 14 bölümde yetenek sınavının kaldırılması söz konusu’ dedi. Bu tamamen bizim aklımızla dalga geçmek, çocuklarımızla dalga geçmektir. Bu bölümler çocuklarımızın en çok tercih ettiği bölümler ve yüzde 50 yerleştirilmesi olan Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı öğrencilerin yerleştirildiği bölümler. Bir de böyle bir kararın getirisini ve götürüsünü tartışmak lazım. Getirisi nedir? Hiçbir getirisi yok. Ama götürüsü fazlasıyla var. Çünkü Yüksek Öğrenim Kurumu bu sınavlara ‘Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı öğrenciler girer diyemez’ diyor zaten bu seneye kadar yapılan uygulamada. Sadece bizim çocuklarımız daha alternatifliydi. Yeteneği olan çocuklar yine katılsın bu bölümlere, biz buna hiç biri şey demiyoruz. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız, çocuklarımızın kanatlarını kırdılar, uçun diyorlar. Nasıl uçacak bu çocuklar? Bu tamamen yanlış bir karardır. Alt yapı yapmadan bir asfalt dökmektir, ağacı dikmeden meyve toplamaya çıkmaktır” diye konuştu.
“CİMER’e müracaat ettim”
Okul velisi Selma Şen ise Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda üniversiteye yönlendirmesi gerektiğini belirterek, “Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11’nci sınıfta kızım var. Şu anda CİMER’e bu konuyla ilgili, bu yazıyla ilgili müracaat etmiş bulunmaktayım. Benim kızım, bu belirlenen bölümlerin yetenek sınavlarına girmeyi düşünen bir çocuktu. Şu anda ne yapacağını bilemiyor ve bu bölümlerle ilgili 12’nci sınıfta olan öğrencilerimizde var. Şu anda sınava nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Çünkü bu bölümlere giremeyecekler. Böyle bir mağduriyetleri var. Bunların engellenmesini; eğer böyle bir düzenleme yapılacaksa, bu liseye girmeden önce bu düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın geleceğinin önünün kapatılmamasını istiyorum. Bununla ilgili bir an önce adım atılmasını bekliyorum” dedi.
"Çocuklar olumsuz etkilendi”
Güzel Sanatlar Lisesi velisi Çiğdem Dönmez de YÖK’ün açıkladığı kararın öğrenciler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade ederek, “Güzel Sanatlar Lisesi 11’nci sınıfta okuyan öğrencinin velisiyim. Çocuklar lise 1’den itibaren yetenekleri doğrultusunda eğitilip, üniversiteye yerleşmek amacıyla bu okula giriyorlar. Yetenek sınavı kaldırılan bölümler öncelikle üretkenlik gerektiren bölümler. Çocuklar bu yönde motive ve kanalize oluyorlar. Diğer taraftan Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitmemiş, normal lisede okumuş bir öğrencinin de yetenekli olması durumunda zaten bu okullara girmesi gayet mümkün. Ancak sadece merkezi yerleştirme sınavı yapıldığında, bu konuda yeteneği olmadığı halde sınav başarısıyla okuya yerleştirildiğinde; daha önce iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde görüldüğü üzere öğrenciler okullarını bırakıyorlar, başarısız oluyorlar. Bu karar kesinlikle öğrencilerin hayata ilişkin ruh hallerini olumsuz etkilemiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bireysel ruh hallerinin dışında kitlesel anlamda eğitimden beklentilerimiz konusunda mağduriyet de var. Çünkü çocukların genç yaşta eğilimleri olan hususlarda eğitilmesi yönünde hakim bir görüş var. Bu görüşle de çelişiyor aynı zamanda. Onun için biz veliler olarak bu kararın doğru olmadığını, esaslı bir gerekçesinin bulunmadığını, el yordamıyla yapılmış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Geri adım atılmasını önce temenni ediyoruz. Hem de bu yanlıştan hızlıca dönülmesi kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

18 Ekim 2019 Cuma

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