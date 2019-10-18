(Özel) Bu fabrikada çalışanların tamamı kadın Devlet desteğiyle kurulan mermer fabrikası, ABD ve Kanada'ya ihracat yapıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 ay önce devlet destekleriyle kurulan mermer fabrikasında çalışanların tamamının kadın olması dikkatleri çekiyor. Fabrika, ABD ve Kanada'ya ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Bandırma'da 7 ay önce İŞKUR ve KOSGEB'in destekleriyle Mert Kilitçi tarafından kurulan mermer fabrikası çalışanlarının tamamının kadın olması ile dikkatleri çekerken, ABD ve Kanada'ya yaptığı ihracatla da hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Mermer fabrikasında çalışırken devlet destekleri ile 7 ay gibi kısa bir sürede kendi işinin sahibi olan Mert Kilitçi, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Daha önce 45 yıl başka firmalarda fabrika müdürlüğü ve ocak şefliği yaptım. Yurt dışı ithalat ihracat pazarına baktım. Akabinde 7 ay önce İŞKUR desteği ile bu işletmeyi kurdum. Bu işletmede doğal taşlarla mozaik ve fayans üretimi yapıyoruz. Bunları ABD ve Kanada'daki yapı marketlere, akabinde iç pazardaki müşterilerimize veriyoruz. Burada çalıştığımız taşlar genelde Balıkesir, Bandırma yöresinin taşları. Marmara Adası'nda çıkan Marmara mermerini kullanıyoruz. Dolamit ve Marmara mermeri kullanıyoruz. Türkiye'de bu taşa 'hamam taşı' diyorlar ama ABD'de 'ekvator' olarak biliniyor. Müşteri taleplerine göre Muğla ve Denizli yöresine satışımız var. Oraya da traverten ve Muğla beyazı dediğimiz ürünlerimizi gönderiyoruz. Özellikle mozaik işi olduğu için bayanlarla çalışıyoruz. İŞKUR destekli olduğumuzdan dolayı şu an 22 tane bayan çalışanımız var. 3 tane erkek ustamız dışında komple tüm çalışanlarımız bayan. Gayet verimli oluyor. Onlar için de daha iyi oluyor. Çalışma ortamı komple bayan olduğu için rahatlar. İnşallah daha da sayıyı arttıracağız" diye konuştu.

Mutfak tezgahlarında, tuvalet ve banyolarda kullanılan mozaik ve fayansları üreten firmada 7 aydır çalışan ve sektörde 11 yılını dolduran Çiğdem Altınbaş, daha çok kadın el becerisine yatkın bir iş olması nedeniyle tüm çalışanların kadın olduğunu ifade etti. Altınbaş, "Bizler daha çok burada kadın istihdamını desteklemek, onlara meslek edindirebilmek ve daha çok verim almak adına bu işte daha çok kadınlarla çalışıyoruz. 22 bayan çalışanımız var. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile teknik eğitim kursu açtık. Bu sayede 15 yeni arkadaşımızı sektöre kazandırarak, devlet teşviklerinden de yararlanarak bu sistemi kurduk. Biz burada yaptığımız işçiliği tamamen kadınların el becerisine yatkınlığı ile belli kalıplar dahilinde yapıyoruz. Ama bunun yanısıra bazı kreatif düşünceler de ortaya çıkıyor. Severek ve daha da artırarak yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız ürünlerin yüzde 90'ı ABD ve Kanada gibi ülkelere gönderiliyor. Tesiste kesim, dizgi, paketleme gibi birçok farklı alan var. Çalışanlarımızın elinin yatkınlığı ve becerisine göre bu alanlarda değerlendiriyoruz" dedi.



"Psikolojik yönden de insana iyi geliyor"

Mermer fabrikasında mozaik işçisi olarak çalışan Ayşe Çetin, "Biz bayanlar bu işe daha yatkın olduğumuz için buraya başvurduk. Burada kalıplara mozaik diziyoruz. Ben daha önceden başladığım için yeni gelen arkadaşlara yardım ediyorum. Benim eşim de mermerci olduğu için biraz el yatkınlığımız var. İŞKUR'un buraya yönelik bir kurs açtığını duydum, katıldım. Şimdi de burada çalışıyorum. Bu meslek psikolojik yönden de insana iyi geliyor. Çalışırken insan dertlerini unutuyor, bir şey düşünemiyor. Burada hem para kazanıp hem de sigortalı çalışarak geleceğimizi kurtarıyoruz" dedi.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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