Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında, Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı, Balıkesir Valiliği Kocaseyit toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması ile ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı.

Vali Yazıcı toplantıda, olumsuz durumların önlenmesi açısından tüm ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "Üniversiteler ile bağlı Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gençlerimizin 20192020 eğitim döneminde huzur içinde öğrenimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Bu ortamı bozacak, olumsuz durum ve davranışlarla ilgili bütün kurumlarımız ortak işbirliği yaparak bu konuda aksamaya meydan vermeyecektir" dedi. Toplantı, Vali Yazıcı'nın 20192020 Eğitim ve Öğretim Yılı için hayırlı olsun dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.

Eğitim öğretim yılı başında ve yarıyıl başında olmak üzere yılda iki defa yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile diğer kurul üyeleri katıldı.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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