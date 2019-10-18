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Balıkesir Sağlık ve Esenlik Turizmiyle ön plana çıkacak Sağlık ve Esenlik Turizmi Balıkesir’in ...

İHA

Balıkesir Sağlık ve Esenlik Turizmiyle ön plana çıkacak Sağlık ve Esenlik Turizmi Balıkesir’in geleceği olabilir Balıkesir gözünü Sağlık ve Esenlik Turizmine dikti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması "Sağlık ve Esenlik Turizmi" olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinations of Excellence) Projesinin 2019 yılı Türkiye ulusal destinasyon seçmeleri ve bilgilendirme toplantısı Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Sağlık ve Esenlik Turizmi ile Balıkesir’deki turizm sezonunun 12 aya çıkarılması hedeflenen projeyi önemsediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, yıllık 5 milyon yerli, 300 bin yabancı turist sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Sağlık ve Esenlik Turizmi kapsamında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışmasına katılım sağlamasıyla Balıkesir’in tanınırlığının artacağını kaydeden Mustafa Çaltı, “Bizim tek hedefimiz alternatif turizm değerlerimizi değerlendirerek, turizmi mevsimlikten çıkarıp, 12 aya yaymaktır” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı: "Sağlık ve Esenlik Turizmi ile ilgili tüm değerler Balıkesir’de mevcut"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Toplantı yeri olarak ülkemizde Ankara, Afyon, Erzurum ve İzmir’in yanında Balıkesir’i de seçtikleri için bakanlığımız yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir olarak biz bu projeyi önemsiyoruz. Sağlık ve Esenlik Turizmi ile ilgili tüm değerlerin ilimiz coğrafyasında fazlasıyla bulunduğunu ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi, termal turizm merkezleri, hemen hemen her ilçesinde termal kaynaklar, buralarda bulunan konaklama ve termal tesisler, yüzde 50’sini kaplayan ormanlar, hem Ege hem de Marmara Denizi’nde bulunan 300 kilometrelik kıyı ve buralardaki mavi bayraklı plajlar, tarihi değerler, gastronomik değerler, konumu, 70’e yakın turizm amaçlı su sporu, Türkiye nüfusunun en yoğun metropol şehirlerine ve Avrupa’ya yakınlığı, iklimi, gelenek ve görenekleri, eğitimli sıcakkanlı insanları, ulaşımı ve buna benzer sağlık ve esenlik turizminin aradığı tüm argümanlar Balıkesir’de mevcuttur. İda’ya gelirseniz Afrodit ve Sarıkızla, Alaçam ve Madra’ya giderseniz Yağcıbedirle, Kapıdağ’da Belkıs’la karşılaşabilirsiniz. Dünyanın en kaliteli zeytinyağını, 50 çeşit peyniri, beyaz ve kırmızı etin en kalitelisini burada bulabilirsiniz. En zengin ve en doğal kahvaltıyı burada yapabilirsiniz. Astıma iyi gelen havasından yararlanılır, tedavi edici termal sularından yararlanabilirsiniz” diye konuştu.
“Amacımız turizmi 12 aya yaymak”
Balıkesir’de turizm sezonunu 12 aya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Mustafa Çaltı, “Balıkesir ikinci konutlarla birlikte her yıl ortalama 5 milyonu geçen yerli turist ağırlamaktadır. 300 bin civarında da yabancı turist Balıkesir’e gelmektedir. Bizim tek hedefimiz alternatif turizm değerlerimizi değerlendirerek, turizmi mevsimlikten çıkarıp, 12 aya yaymaktır. Bütün çalışmalarımız, hedefimiz budur. İşte bugünkü toplantıyı bunun için önemsiyoruz. Çünkü bu toplantı sonunda ortaya çıkacak bir proje çalışmasıyla biz Balıkesir’de 34 aylık turizm mevsimini 12 aya yayabilecek bir çalışmayı yapabiliriz diye değerlendiriyorum” dedi.
“Büyük projeleri gerçekleştirmek için potansiyelimiz var”
Son 1,5 ayda turizmin geliştirilmesi için önemli projelere imza atıldığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, “Valimiz Ersin Yazıcı’nın himayelerinde, Büyükşehir Belediyemiz, Kalkınma Ajansımız, ilçe kaymakamlık ve belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve turizm sektörümüzle beraber çok önemli projeler yapıyoruz. Söz gelimi geçtiğimiz ay içerisinde 4. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesini gerçekleştirdik. Yine bundan öncesinde ve sonrasında birçok Balıkesir’in turizmini geliştirmeyle ilgili çalışmalar sadece son 1,5 ay içerisinde gerçekleştirildi. Daha da büyük projeleri gerçekleştirmek için potansiyelimiz, alt yapımız vardır. İnşallah başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer paydaşlarımız Sağlık ve Esenlik Turizmi konulu projeyi yaparak Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışmasına katılıp dereceye gireceğiz. Yerli turistlerin yanında daha çok yabancı turist ağırlayacak, 12 ay boyunca hareket sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Kültür Bakanlığı yetkilisi İlkay İlgin Sağlık ve Esenlik Turizmi konusunda ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesiyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

BALIKESİR

18 Ekim 2019 Cuma

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