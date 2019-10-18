Şehit Yüzbaşı Kamil Aşık Çeşmesi dualarla açıldı

Balıkesirli şehit Şehit Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık adına, şehidin anısını ölümsüzleştirmek amaçlı yapılan çeşmenin açılışı şehidin ailesinin yaz aylarında ikamet ettiği Burhaniye’nin Pelitköy Mahallesinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Eşi Zehra Mine Öner ile katılan Kaymakam Hüseyin Öner’in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İrez, İlçe Müftüsü Hacı Öz, Jandarma personelleri, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katılım sağladı. İlçe Müftüsü Hacı Öz’ün duaları sonrası kurdele kesilirken bir konuşma yapan ilçe Kaymakamı Hüseyin Öner, “Türk Milleti ve Türk Devleti vatana ve millete en büyük hizmeti geçen şehitlerimiz ve onların kıymetli ailelerine her zaman çok büyük önem ve değer vermiştir. Bu saygı, sevgi, özen ve öneme birçok örnek verebiliriz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz çeşmenin yapımında masrafları üstlenen ve şehidimiz ve ailesiyle hiçbir tanışıklığı olmayan hayırsever vatandaşımız İsmail Kulak Bey, Türk insanının şehitlerine ne kadar değer verdiğinin güzel bir örneği olmuştur. Bu hayırsever, vatansever vatandaşımıza ve çeşmemizin su bağlantısını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Şehidimizin ailesine hürmetlerimi sunuyorum. Allah onlara başka üzüntü ve keder yaşatmasın. Çeşmeden faydalanacak vatandaşlarımızın şehidimizin ruhuna dualar okumaları temennisinde bulunuyorum” dedi.

Çeşme kurdelesinin kesilmesinden sonra lokma hayrı gerçekleştirildi. Tören, İlçe Müftüsü Hacı Öz’ün şehitlerin ruhuna okuduğu dua ile son buldu.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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