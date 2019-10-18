Binlerce vatandaş pazarda Mehmetçik için dua etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde Pazarcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikte Mehmetçik için dualar edildi.

Havran ilçesinde kurulan cuma pazarında Havran Pazarcılar Odasının düzenlediği etkinlikle Mehmetçiğe destek için bayraklar dağıtılarak, İstiklal Marşı okunup, dualar edildi. Havran Pazarcılar Odası yönetimi ilk olarak pazar yerini bayraklar ile süsledi. Esnaf ve vatandaşlara 500 adet bayrak dağıtılan etkinlikte, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesinin ardından şehitler ve kahraman Mehmetçik için binlerce kişi dua etti.

Bir basın açıklaması yapan Havran Pazarcılar Odası Başkanı Murat Hançer, “Mesele Suriye meselesi değildir. Mesele her karışı şehit kanlarıyla sulanmış, bu hilal uğruna nice güneşlerin battığı, canımızı, cananımızı, bütün varımızı uğrunda seve seve vereceğimiz, mazlum milletlerin umudu, mağdurların sığınağı, kimsesizlerin kimi olan, yakın uzak demeden darda kalmışların yardımına koşan, bin yıllık Türk yurdu olan, güzel vatanımız, kutlu yurdumuz Türkiyemiz ve Türkiyemiz üzerinden tüm Müslüman coğrafyasının, İslam aleminin bir meselesidir. Asıl mesele hak ile batılın meselesidir. İşte bugün yaşananlar, amaçlarına ulaşmak için her türlü hile ve desiseye başvuran, vahşi batı ve onların taşeronları olan terör örgütleri tarafından batılın hakka galip gelmesini sağlamak, son darbeyi indirmek, mazlum ve mağdurların umut ışığını söndürmek isteyenlerin oyunlarını gören, bilen ve onlara boyun eğmeyen Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin yedi düvele karşı verdiği mücadelede bizler de yanlarında olduğumuzu, bizlere düşen görevi seve seve yerine getireceğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Biriz, beraberiz, biz Türkiyeyiz” dedi.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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