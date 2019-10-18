Hastanede ‘Sağlık Elimizde’ etkinliği

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde "Dünya El Yıkama Günü" kapsamında el hijyenine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlık Elimizde" etkinliği düzenlendi.

Belirli gün ve haftalarda ve sağlık alanında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiren Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi, "Dünya El Yıkama Günü" kapsamında da el hijyenine dikkat çekmek amacıyla "Sağlık Elimizde, Temiz Eller" programı düzenledi.

Dünya El Yıkama Günü nedeniyle hastanenin kat görevlilerine el yıkama hijyen eğitimi verilirken, etkinlikte mevcut sağlık durumunun korunması ve devamının sağlanmasında el hijyeninin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

Ellerin her manasıyla temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Başhekim Dr. Yalçın Düker "Sağlık personeli olarak hepimiz bir mikroorganizma taşıyıcısıyız. Bir taraftan, diğeri de bir hastadan bir başka yere ve diğer hastaya mikroorganizmaları aktarıyoruz. Ellerimizi suya ve sabuna tabi tutmamız veya alkol bazlı el antiseptiklerini bu amaçla kullanmamız lazım" diye konuştu.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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