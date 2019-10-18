Havranlı pazarcılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

- BALIKESİR'in Havran ilçesi Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için pazaryerini Türk bayraklarıyla donattı. Pazarcı esnafı ve halka 500 Türk Bayrağı dağıtıldı.

Pazaryerinde Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik ile şehit ve gaziler için dua okundu. Havran pazaryerinde Türk bayrağı dağıtımı yapan Havran Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza, Mehmetçiğimize destek vermek için bizler de pazar esnafı olarak halkımızla ve köylü üreticimizle bugün pazarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Halkımıza 500 Türk bayrağı dağıttık. Din görevlimiz ile birlikte şehit ve gazilerimiz için dualar okuduk. Sınırlarımızda yıllardır bir terör tehdidi altındayız. Mazlum olan Suriyeli vatandaşlarınızın mağduriyetleri karşısında tabi ki onlara yardım elini uzatmak bir insanlık görevi. Müslüman alemi içinde onlara sahip çıkan sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de bu konuda elimizden gelen tüm desteği ordumuza, Mehmetçiğimize vermek için böyle bir program da buluştuk" dedi.



BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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