Gömeç’te 76 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Gömeç’in Keremköy Mahallesi’nde rutin devriye nöbeti sırasında zeytinlik alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu gören jandarma ekipleri hemen harekete geçerek; aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 29 Afganistan, 39 Pakistan, 1 Fas, 5 Irak ve 2 Bangladeş olmak üzere 76 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:51

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