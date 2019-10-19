Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

İHA

Erdek'te öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral gücünü en üst seviyeye çıkarmak Mehmetçiklerimize manevi yönden destek olmak için ilçemizde tüm okullarda bayraklar asıldı, İstiklal Marşı ve şiirler okundu.

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Erdek'te öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral gücünü en üst seviyeye çıkarmak Mehmetçiklerimize manevi yönden destek olmak için ilçemizde tüm okullarda bayraklar asıldı, İstiklal Marşı ve şiirler okundu.
Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek için okul bahçesinde toplanan öğrenciler ay yıldızlı koreograf oluşturup, hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Nerime Yüksel Ortaokulu Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile ay yıldız koreografisi oluştururken, ardından koreografinin arkasında toplanan bir başka grup öğrenci dev Türk bayrağı açtı. Okul Müdürleri ve öğretmenler bu gösterilere destek verdi.
Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan "Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız, sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda ki askerlerimize selam olsun" sözleriyle haykırdı.

BALIKESİR

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de Şehit Yüzbaşı Aşık için çeşme yaptırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Şehit Yüzbaşı Aşık için çeşme yaptırıldı
Balıkesir’de 85 kişiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği belgesi verildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 85 kişiye tıbbi ve aromatik bitki ...
Okullara atanan 23 personel işe başladı
YEREL HABERLER Okullara atanan 23 personel işe başladı
Balıkesir'de Muhtarlar Günü kutlandı Vali Yazıcı, "Muhtarlar devletin vatandaşa uzanan sıcak elidir"
YEREL HABERLER Balıkesir'de Muhtarlar Günü kutlandı Vali Yazıcı, ...
Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Muhtarlar Günü kutlandı
Arabalı gemi Balıklı İskelesi’ne çarptı
YEREL HABERLER Arabalı gemi Balıklı İskelesi’ne çarptı
Balıkesir'de asayiş uygulaması Uygulamada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de asayiş uygulaması Uygulamada çok sayıda ...
Gömeç’te 76 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gömeç’te 76 düzensiz göçmen yakalandı
Havranlı pazarcılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
YEREL HABERLER Havranlı pazarcılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na Türk ...
Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'
YEREL HABERLER Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'
Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı ...
Edremit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi; 250 milyon lira Edremit Belediyesinin 2020 bütçesi 250 milyon lira olarak belirlendi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi; 250 milyon ...
İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu
YEREL HABERLER İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu
Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde yeni dönem
YEREL HABERLER Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde yeni dönem
Hastanede ‘Sağlık Elimizde’ etkinliği
YEREL HABERLER Hastanede ‘Sağlık Elimizde’ etkinliği
Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi Baba ve dede, küçük çocuğun ölümünden annesinin sorumlu olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa ...
Binlerce vatandaş pazarda Mehmetçik için dua etti
YEREL HABERLER Binlerce vatandaş pazarda Mehmetçik için dua etti
Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi
Şehit Yüzbaşı Kamil Aşık Çeşmesi dualarla açıldı
YEREL HABERLER Şehit Yüzbaşı Kamil Aşık Çeşmesi dualarla açıldı
Balıkesir Sağlık ve Esenlik Turizmiyle ön plana çıkacak Sağlık ve Esenlik Turizmi Balıkesir’in geleceği olabilir Balıkesir gözünü Sağlık ve Esenlik Turizmine dikti
YEREL HABERLER Balıkesir Sağlık ve Esenlik Turizmiyle ön plana ...
Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, ...
Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
Vali Yazıcı'dan Muhtarlar günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Muhtarlar günü mesajı
(Özel) Koca Seyit’in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı
YEREL HABERLER (Özel) Koca Seyit’in yolcu sayısı yüzde 33 azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X