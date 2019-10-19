Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı 1 milyon TL'lik kağıt ve plastik hurdası yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hurda kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

Bandırma Gönen Karayolu üzerinde bulunan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına Organize Sanayi İtfaiyesi'nin yanısıra Bandırma ve Gönen'den 7 itfaiye ekibi müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, H.C. (49)'ye ait olan ve hurda kağıtların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildiği tesiste bulunan değeri 1 milyon TL'yi bulan bin ton hurda kağıt ve plastik alev alev yandı.

Tesiste 2 milyon TL değerinde makine bulunduğu öğrenilirken yangın sonucunda tesisin çatı bölümü ve iç kısımlarında ağır hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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