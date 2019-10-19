Asırlık kavak ağacına kesim kararı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi Haydar Çavuş Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesimine karar verildi.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşuna tanıklık eden ve gözde tarihi yapılarından biri olan Haydar Çavuş Camisi'nin ön bahçesinde bulunan asırlık kavak ağacı için can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesim kararı çıktı. Bandırma Orman İşletme Şefliği'nin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, kavak ağacının dip kısmından çürümeye başladığı, tescilli yapının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınarak kesilmesi istendi.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği'nin yazısı üzerine konuyu inceleyerek isteği yerinde buldu. Ağacın kesilmesi yönündeki talep Bandırma Belediyesi'ne iletildi.

BALIKESİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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