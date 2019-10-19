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Edremit Belediye Meclisi´nde `harami´ gerginliği

DHA

BALIKESİR´in Edremit Belediyesi 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda bütçenin bir önceki döneme göre yüzde 50 artırıldığını ve artış nedenlerinin kendilerine tam olarak açıklanmadığını ileri süren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna´nın, "Bunlar meclis yönetmeye değil, haramilik yapmaya gelmişler" diye konuşması üzerine gergin anlar yaşandı.
Balıkesir´in Edremit Belediyesi'nin 2020 bütçesinin oylandığı, Ekim ayı 2'nci oturumunda AK Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna´nın sözlerinin ardından gerginlik yaşandı. Tuna'nın sözlerine Edremit Belediye Başkanı CHP´li Selman Hasan Arslan, sadece muhalefet yapmak için gereksiz konuşmalar yapıldığını söyleyerek, "Adam gibi bir eleştiri getirip, önerilerde bulunmalı. Engellemeye çalışıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Murat Tuna tekrardan söz alarak, "Bizim her şeyimiz adam gibi. Siz adam gibi meclisi yönetmiyorsunuz" dedi. Herkese söz verildiğini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Biz adam gibi size söz veriyoruz. Bu söz car car car 5 saat olmaz" dedi. Toplantıya 10 dakika ara verilmesinin ardından Başkan Arslan ve Murta Tuna´nın tartışması devam etti. Arslan ve Tuna birbirlerini rezillik çıkarmakla suçlarlarken Tuna, "Bunlar meclis yönetmeye falan değil, haramilik yapmaya gelmişler. Haramilik yapmaya çalışıyor bunlar, haramilik yapmaya sayın başkan" demesi sinirleri gerdi.
Başkan Arslan, Tuna´nın hakaret ettiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Toplantıda aranın verilmesinin ardından taraflar sakinleşirken, bütçe CHP ve İyi Partili üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılacak konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasına karar verildi.
Meclis toplantısının ardından açıklama yapan AK Partili Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, 2020 bütçesi hesaplarının alt üst edildiğini ileri sürüldüğünü belirterek, "254 milyon lira gibi anormal bir rakamla bütçe yaptılar. Bizim 2018 yılı bütçemiz 154 milyon iken bir yıl sonra bu bütçeyi 254 milyon TL´ye çıkardılar. Bütün daire müdürlükleri yüzde 50 artırım yaptı. Tartışmanın çıktığı nokta hukuk işleri müdürlüğünün hesapsız giderleri. Mahkemesi sonuçlanmayan, temyize gitmiş, sonuçları 1-2 yıl sonra belirlenecek mahkeme sonuçları için 9 milyon 600 bin lira gibi astronomik bir rakamı bütçeye koymuşlar. Biz hukuk müdürlüğüne, `Bu rakamların nereye harcanacağını açıklayın´ dedik. Kendileri kürsüye çıkıp sadece 1 buçuk milyon lirasının açıklamasını yaptılar. 8 milyon liralık bir miktarın açıklamasını yapamadılar. İlkesiz, ehliyetsiz, meziyetsiz ve bilgisiz insanlarla doldurulmuş, belediye başkanı da bunun başını çekiyor. Bütçenin bütün kalemleri yersiz ve hukuka aykırı. Belediye kanunun 49´uncu maddesine aykırı. Edremit Belediyesinin net geliri 128 milyon lira. Bu koşullarda 254 milyon lirayı nereden bulacaksınız? O zaman ya gayrı hesapları var ya imar, ya kat hesaplarıyla da yoğunluk hesapları var. Benim aklıma bu geldi. Harami sözünü de onun için söyledim. Kaynağı belli olmayan bir bütçenin, paranın Edremit Belediyesi´ne getirmenin mantığı nerededir? Hayali bir bütçe, hayali rakamlar, hayali hesaplamalarla oluşturulmuş bir bütçedir. Bu bütçe asla gerçekleşmez. Bu bütçenin içerisinde sıfır yatırım var. Bir tek yatırım yok. Edremit 5 yılını daha kaybetmiştir. Bu bütçe eğer oluşmuşsa bunun içerisinde imarla ilgili olumsuzluklar yaşanacaktır ya da hazırlıklar yapılıyor. Çünkü CHP zihniyeti buna alışıktır ve yıllardan beri de bunu yapıyor. Tarife fiyatlarına girmediler. Meclisi sabote ettiler. Tarifeler yüzde 50 arttı. Bütçe tamamen vatandaşın üstüne yıkılmıştır" dedi.
BAŞKAN ARSLAN, `EDREMİT´E HİZMET EDİLMESİNİ İSTEMİYORLAR´
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise eleştiriye her zaman açık olduklarını ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde bulunduklarını, konuşulan sözlere ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Edremit´in 2020 yılı bütçesi meclis tarafından kabul edildi. Edremit´imize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe konusunda eleştiri yapılabilir. Biz eleştiriye karşı değiliz. Zamanı gelince söz alınır ve konuşulur. Eleştiri yapılır. Ama Murat Tuna´nın böyle bir huyu var. Gürültü çıkarmayı seviyor. Bu nedenle ara verdik. Aranın ardından ise daha sağlıklı bir meclis yürüttük. Edremit´in 160 bin nüfusu var. 45 kilometre sahili, Altınoluk´tan Edremit´e kadar 5 belde ve köylerin mahalleye dönüşerek Edremit´e bağlanmasıyla geniş bir hizmet bölgesi var. Edremit Belediyesi´nin bu bütçesi bile az. 250 milyon lira ile yapılacak o kadar çok hizmet var ki. Zaten personel giderleri ciddi bir rakam tutuyor. Eğer Edremit´te yaşam kalitesi yükseltilmek isteniyorsa, hayati projeler hayata geçirilecekse bunlar olmalı. Edremit şehir içinde, turistik mahallelerde yollar berbat. Bu düzenlemeler için bütçeye yaklaşık 60 milyon lira konulmuş. Bu bütçe ciddi bir hizmet için bile aslında yetersiz. Tabi hakaretvari, bağırarak, çağırarak konuşma olmamalı. Onun haricinde her eleştiriye açığız. Her türlü bilgi ve belgeleri paylaşmaya da açığız. Hiçbir maddeye oy vermediler. Ama 100 milyon liralık bütçe yapsaydık oy vereceklerdi. Neden 100 milyonluk bütçe olsaydı bütün yıl oturacaktık. Hizmet olmayacaktı. Haramiler yakıştırması hoş değil. Biz harami saltanatlarını yıktık, geldik."
Edremit için birçok yeni proje yaptıklarını kaydeden Başkan Arslan, `yatırım yok' eleştirisine ise, "Yatırım olmaz mı. 2020´de en az 5 tane kreşimiz açılacak. Büyükşehirle beraber yeni meydan, otoparkla birlikte düzenlememiz var. Yüzme havuzu. Eski belediyenin gençlik merkezi haline getirilmesi. Güre Meydanı'nın düzenlenmesi. Daha birçok proje var. Astım hastanesinin hayata geçirilmesi. Termal sağlık turizmi yatırımlarımız var" diye konuştu.

BALIKESİR

19 Ekim 2019 Cumartesi

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