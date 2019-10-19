Burhaniye’de şifa veren ellerden kalem tutan ellere destek

Burhaniye ilçesinde, "Şifa veren ellerden, kalem tutan ellere" sloganı ile 2018 yılında kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Şarköy İlkokulunu pırıl pırıl yaptı.

Eli fırça tutan 30 gönüllü doktordan oluşan ekip, beşer altışar kişilik gruplar halinde 6 Temmuz'da çalışmaya başladı. 9 Eylül tarihinde yenileme çalışması sona eren okul eğitim öğretim yılına hazır hale gelirken, dün tören düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Bilal İnan ile Proje Sorumlusu Dr. Burcu Habipoğlu, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Proje Sorumlusu Dr. Burcu Habipoğlu, "KAHEV'le Rengarenk Geleceğe, adlı projemizi ilk olarak Burhaniye Şarköy İlkokulunda hayata geçirmekten sevinçliyiz. İlçe milli eğitimin bu ziyaretleri bizi sevindirmiştir. Okul idaresi de okulda bize her konuda yardımcı oluyor, Okul yönetimine de teşekkür ederim. Merkezi Eskişehir'de olan ve 2018'de kurulan vakfımız tarafından hayata geçirilen projeler ile ihtiyacı olan okullarda kütüphaneler oluşturmuş, çocukların zengin çeşitlilikte kitaplarla buluşturulması sağlanmıştır. "KAHEV'le Rengarenk Geleceğe" projemizin ilk uygulama alanı Şarköy İlkokulu oldu. Bu projeyi gerçekleştirmek için eli fırça tutan 30 doktor arkadaşımız var. Beşer altışar kişilik ekipler halinde birer ikişer günlüğüne gelip okulun boyama işini tamamladık. Okul güzel bir görünüme kavuştu, Emeği geçen tüm arkadaş ve yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Emeği geçen doktorlara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner de, “Bu projede katkıları bulunan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı üyeleri ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İlçemizi tercih ettiğiniz ve köy okulumuzu narin ellerinizle güzelleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, emeği geçenlere teşekkür etti

BALIKESİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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