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'Solucan oteli' açacak

DHA

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde, Arif Özdelikara (44), 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Özdelikara, ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde...

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde, Arif Özdelikara (44), 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Özdelikara, ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini artırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız" dedi.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu mahallesinde girişimci Arif Özdelikara, 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor.
Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini arttırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Bundan dolayı faydaları saymakla bitmez. Hatta şu anda bizim numune olarak gönderdiğimiz üreticilerimiz çok memnunlar. Bu iş biraz halkımıza yanlış lanse ediliyor. Çok basitmiş gibi gösteriliyor. Emek verilmesi ve sabır gösterilmesi gereken bir iş. Bizde bu işin ülkemizde yaygınlaşması için bir proje ürettik. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız. İşi öğrenmek isteyenler burada ister gelip kendisi üretim yapabilecek. İsteyen solucanlarını kendisi getirecek, isteyen de bizden alıp üretime destek olacak. Yine isteyenin solucan gübresinin satışını da biz gerçekleştirip, paralarını teslim edeceğiz" dedi.
`SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETMEK İSTEYEN, YERİ OLAMAYANLAR FAYDALANABİLİR´
Solucan gübresi kullanımının tarlalar ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Arif Özdelikara, üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin yaygınlaşması amacıyla bu `Solucan oteli´ fikrini hazırladığını anlatan Özdelikara, gübreye olan ihtiyacın bitmeyeceğini ve yeri olmayan ama yatırım yapmak isteyenler için projeyi hazırladığını belirtti. Özdelikara, "Bu projedeki ilk hedefimiz, solucan gübresi üretiminin artması. Bu işin kolay olduğu ve her yerde yapılabilir gibi şeyler söyleniyor. Üretimin ince noktaları var. 3 yıl boyunca yaptığım ön araştırmanın ardında 4 yıldır da profesyonel olarak üretim yapıyorum. Ben, isteyen herkese bu işi öğretmeye hazırım. Sektördeki en büyük sorunlardan biri danaburnu, kırkayak gibi zararlılar. Bunlara karşı da bir AR-GE yerimiz var. Orada denemeler yapıyoruz, ne şekilde önlemler alabiliriz, doğal olarak bunların nasıl önüne geçebiliriz, denemeler yapıyoruz. Yani çeşitli bitkilerin yağlarıyla bunları kovucu, uzaklaştırıcı ürünlerde yapmaya çalışıyoruz" dedi.
100 BİN SOLUCAN, 800 MİLYONA ULAŞTI
100 bin solucanla başladığı gübre üretiminde 800 milyon solucan sahibi olan Özdelikara, yılda 180 ton gübre elde ediyor. Solucan gübresi fiyatlarının abartıldığını belirten Özdelikara, bütün çiftçilerin denemesi için solucan gübresinin kilogramını 2 liradan verdiğini söyledi. Solucan gübresinin, kimyasal gübreden farklarını anlatan Özdelikara, şöyle konuştu:
"Öncelikle kimyasal gübreyi alan topraklarımız kanser. Bu kanseri tedavi etmek için ilacın dozajını yüksek vermek gerekir. Bu organik gübreyi de kimyasal gübreden ilk uygulamada bir tık daha fazla vermeniz gerekiyor. Ama üst üste 5 sene uygulamaya devam ettiğinizde, toprak 50 yıl önceki bakire haline geliyor. Her sene de atılan gübre miktarı düşüyor. Örneğin ilk sene dönüme 120 kilogram atıyorsanız, ikinci sene 100, üçüncü sene 70 kilograma düşüyor. Kimyasal gübrelerin en büyük özelliği bitkiye fazla azotu verdiği için içinde tuz bulunduğundan dolayı, fazla su alıyor ve şişiyor. Bu sefer bu şişkinlikten dolayı yabani böceklere cezbedici geliyor. Bitkiye hastalık geliyor. Solucan gübresinde ise tam tersi. Bitki korumaya alınıyor, yabancı böcekleri çekmiyor, artı bitkinin dayanıklılığını arttırıyor. Verimde de yüzde 40-50 artış oluyor. Şu an kimyasal gübre 3-3 buçuk liraya verilirken biz solucan gübresini 2 liraya veriyoruz. Tabi solucan gübresi 100 kilo kullanılıyorsa, kimyasal gübre 50 kilogram kullanılıyor. O nedenle fiyatı ucuz tutup, başa baş gelmesini istiyoruz. Yani kar amacıyla değil, çiftçinin alışmasını, ülke ekonomisinin kazanmasını istiyoruz."

BALIKESİR

20 Ekim 2019 Pazar

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