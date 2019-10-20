Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak sigara satan iş yerine yaptığı operasyonda, 90 adet puro, 18 paket sigara, 319 adet alkolü içki yapımında kullanılan aroma, 200 paket sigara filtresi ve 202 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Bir iş yerine yapılan operasyonda, 90 adet puro, 18 paket sigara, 319 adet alkolü içki yapımında kullanılan aroma, 200 paket sigara filtresi ve 202 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

BALIKESİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.