Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 15. Ayvalık Zeytin Hasat Festivali, 2529 Ekim 2019 tarihleri arasında çeştli kutlamalarla yapılacak.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından düzenlenen 15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri bu yıl ilk kez “Festival” olarak organize edildi. 15’inci kez gerçekleştirilecek olan ve artık gelenekselleşen Festivalin bu yılki teması 'Barış' olacak. Yerel halk, üretici, tedarikçi ve satıcıların bir araya gelerek sosyal bir hareketliliği paylaştığı Hasat Festivali’nin, doğal olarak Ayvalık turizmine de ivme kazandıracağını belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, "Festival çerçevesinde açılan ‘Zeytinyağı Pazarı’ alanında bir ilk olmanın öncülüğü ve yılların birikimiyle tahminlerin üstünde bir ilgiyle karşılanıyor. Sonuçta, Ayvalık’ta üreticisiyle, işletmecisiyle, markaları oluşturan iş adamlarıyla, ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, konuklarıyla, medya mensuplarıyla, sanatçılarıyla ve elbette halkın yoğun katılımıyla gerçek bir şenlik yaşanıyor” dedi.

Festivalde, zeytinciliğin yaşadığı sorunların tartışılacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı paneller, en iyi çiftçi yarışmaları, konserler ve çeşitli gösteriler yer alacak.

BALIKESİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:53

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