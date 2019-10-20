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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yılmaz, Muhtarlarla buluştu

İHA

Muhtarlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Yapılacak hizmetlere ortak karar verelim, doğru olanlar için bu şehir için yüreklerimiz bir atsın. Hep beraber yapalım ve hizmeti en üst düzeyde alalım" dedi.

Başkan Yılmaz, Muhtarlarla buluştu

Muhtarlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yapılacak hizmetlere ortak karar verelim, doğru olanlar için bu şehir için yüreklerimiz bir atsın. Hep beraber yapalım ve hizmeti en üst düzeyde alalım” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar onuruna bir yemek düzenlendi. Balıkesir genelinde görev yapan tüm muhtarlar ve eşlerinin davet edildiği programda, Balıkesir protokolü de hazır bulundu. Programa ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri; Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir de katılarak, muhtarlarla bir araya geldiler. Tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.
Başkan Yılmaz, “Bu şehrin siyaseti 4,5 yıl boyunca hizmet olacak"
Balıkesir halkıyla yapılan anketler ve araştırmalar sonucunda uzun vadede tam ve kaliteli bir şehir olmak için tüm ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Arkadaşlarımız, bu ihtiyaçların hangi arazilere nasıl yapılabileceğiyle ilgili altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Kaça mal olur? Hangi bakanlığı ilgilendiriyor? Ne gerekiyorsa her şeyi araştırıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı topladık, bu şehirde 4 buçuk yıl boyunca; muhtarlığın, belediye başkanlığımızın, siyaseti hizmet üretmektir. Bunlara hep beraber ortak karar verelim, doğru olanlar için bu şehir için yüreklerimiz bir atsın. Hep beraber yapalım ve hizmeti en üst düzeyde alalım. Vekillerimizle de bir araya gelip her ilçenin ihtiyaçlarını onlara aktarıp; hangi vekilimizin hangi bakanlıktan neleri isteyeceğinin de tespitini yapıp şehrimize bürokratlarımız geldiğinde meselelerimiz hazır, yapılacağı yer hazır biz bundan istiyoruz, diyebilelim. Önceliğimizi belirleyerek hazırlığımızı yaparak, saat gibi tıkır tıkır çalışacağız” dedi.
Başkan Yılmaz,“ Muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyoruz"
Balıkesir’in her köşesinin ihtiyaçlarından haberdar olduklarını belirten Başkan Yılmaz “Her yere yapılması gerekenleri biliyoruz. Kimi yerin en acil ihtiyacı yolu, kimi yerin hizmet alanı, kimi yerlerde tuvalet alanı, kimi yerlerde de sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetler, bunların hepsiyle ilgili planlarımız var. 20 ilçe belediye başkanımızla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz, kaymakamlarımızla istişareler halindeyiz. 2020’nin başından itibaren yeni bütçemizle yeni planladığımız şeyleri sizlerin de bilgisi dahilinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhtarlar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız” diyerek konuşmasını noktaladı.
Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir de bir konuşma yaparak “Bizimle birlikte seçime girerek kazanan kıymetli muhtarlarım, önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hepinize başarılar dilerim. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bizi, bir araya getiren Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününüz kutlu olsun” dedi.
Vali Yazıcı, “Birlikten doğan bereketi tüm şehre yayacağız"
Muhtarlara sorumluluklarında bulunan mahallelerin bir numaralı kişileri olduklarını söyleyen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı “İşinizi takip edin. Çünkü halkımız bunu yapmak için sizi seçti. Önümüzde daha çok zamanımız var. Hep birlikte bu şehrin üst yönetimi olarak güzel bir ahengimiz var. Mahallelerin en üst yöneticileri olan sizlerle de bu ahengi yakaladık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer belediyelerimizle de birlikte biz, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek adına gece gündüz; hep beraberiz, hep birlikteyiz, el eleyiz, omuz omuzayız, kol kolayız. Milletvekillerimiz burada her türlü işimize her daim hazır ve nazırlar. Tüm işlerimizi takip etme gayreti ve heyecanı içindeler. Bende, Büyükşehir belediye başkanımız da tüm üst yönetim bu heyecanı taşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hem işlerimizi çözeceğiz hem de birlik ve beraberlikten doğan bereketi bu şehre yayacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Muhtarlar gününüzü kutluyor hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için tüm katılımcılar ellerinde Türk Bayraklarıyla, Mehmetçiğe selam gönderdiler.
Yemeğin ardından en uzun süre görev yapan muhtarla en genç muhtara; günün anlam ve önemine binaen plaket takdimi yapıldı.

BALIKESİR

20 Ekim 2019 Pazar

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