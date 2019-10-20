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Genç muhtar köyünü cazibe merkezi haline getirecek

İHA

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyucak mahallesinde 31 Martta muhtar seçilen 22 yaşındaki Fetullah Bozkurt, köyünü cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı. Balıkesir'in en genç muhtarı olan Bozkurt, yolunun asfalt olmayan bölümünü yaptırmak için Büyükşehir Belediye Başkanının kapısını aşındırırken, yolun asfaltlanması halinde şehirden köye göçün artacağını söyledi.

Genç muhtar köyünü cazibe merkezi haline getirecek

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyucak mahallesinde 31 Martta muhtar seçilen 22 yaşındaki Fetullah Bozkurt, köyünü cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı. Balıkesir’in en genç muhtarı olan Bozkurt, yolunun asfalt olmayan bölümünü yaptırmak için Büyükşehir Belediye Başkanının kapısını aşındırırken, yolun asfaltlanması halinde şehirden köye göçün artacağını söyledi.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kuyucak mahallesi muhtarı Fetullah Bozkurt, yolunun asfalt olmayan 4 kilometrelik kısmını asfaltlanması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüştü. Yolun 2020 yazında asfaltlanacağı müjdesini aldığını anlatan Bozkurt; “ Köyümüz göçler yüzünden neredeyse boşaldı. Eski yıllarda 6570 aile otururken, şimdilerde 16 aile kaldı. Ancak, son yıllarda, manzarasından dolayı dışarıdan gelenler oldu. Şu anda dışarıdan gelen 4 aile ev yaptı. 16 yeni evin yapılması içinde yer satın alındı. 10 kilometrelik yolumuzun 4 kilometrelik bölüm asfaltsız. Bunun yapılması halinde göç tersine dönecek ve nüfusumuz artacak. Bunun için önümüzdeki yıl yolumuzun yapılmasını bekliyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız devam edecek. Köylümüzü cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Balıkesir’in en genç muhtarı olmak da bana gurur veriyor” dedi.

BALIKESİR

20 Ekim 2019 Pazar

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