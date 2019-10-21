Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da yakalandılar Yalova yakalanan hırsızlık çetesi tutuklandı

Balıkesir'de 2 evden ziynet eşyaları çalan hırsızlık çetesini polis Yalova'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de iki evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan beş kişi Yalova'da yakalandı. Toygar ve Paşaalanı mahallelerinden 30 bin TL tutarındaki ziynet eşyasının çalındığını bilgisini alan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan detaylı çalışmada, M.V., A.Y., N.K.K., A.V., M.K. ve S.G. adlı 6 kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa düzenlendiği operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 kişi Yalova'da yakalandı. Polis ekipleri şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 4 adet altın bilezik, 2 adet altın zincir, 2 adet altın kolye, 3 adet altın künye, 2 adet altın çocuk künyesi ve 3 çift küpe olmak üzere toplam 30 bin lira değerinde ziynet eşyaları ele geçirildi. Firari olan hırsızlık şüphelisi S.G. aranıyor.

Yakalanan şüpheliler Yalova'dan Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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