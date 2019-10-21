Bandırmaspor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bandırmaspor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, evinde Niğde Anadolu'yu 41 yenerek, puanını 19'a çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, evinde Niğde Anadolu'yu 41 yenerek, puanını 19'a çıkardı.
TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, 9'uncu haftada Niğde Anadolu'yu konuk etti. Rakibini 41 yenen Bordo Beyazlılar, puanını 19'a çıkardı. Bandırmaspor, bu galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Niğde Anadolu karşısında 2 kez fileleri havalandıran Batuhan Karadeniz, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Niğde Anadolu maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ama yine de 3 puan alarak çıkışı devam ettirdiklerini belirtti. Rakiplerin maçlarını her hafta takip ettiklerini ifade eden Bozkurt, ''Niğde Anadolu takımı çok genç, koşan ama tecrübesiz bir takım. Kontraya iyi çıkıyorlar. Önlem almamıza rağmen golü de kontradan attılar. Niğde bulunduğu yeri hak etmeyen oyun anlayışları var. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı başlarken, neler yapmamızı konuştuk. Çift forvete dönünce de maçı koparmasını bildik. Her hafta daha iyi futbol oynamaya başladık. Bu hafta oynayacağımız Karabük maçı da bu maç gibi zor olacak. Onlarda genç ve koşan bir takım, ancak Karabük biraz daha tecrübeli oyunculara sahip. Karabük’ten 3 puanla dönerek zirve yürüyüşümüz devam edecek'' dedi.
Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise sezon başında şampiyonluk vaadinin boş bir söylem olmadığını ligin ilk 9 haftasında gösterdiklerini söyledi. Göçmez bunun sürdürülebilir olması için her kesimden ciddi destek gerektiğini vurguladı. Asbaşkan Onur Göçmez, ''Kişisel çabalarla Bandırmaspor'u iddialı bir takım haline getirdik. Şampiyonluğun da en güçlü adayı yaptık. Ama maalesef üzülerek görüyorum ki bölgenin desteği çok yetersiz. Bandırma gibi sanayisi güçlü bir bölgede Bandırma'nın en değerli markalarından biri olan takımımızın formasına göğüs sponsoru arıyoruz. Başarının devam etmesi için sanayicisinden taraftarına kadar her kesimden desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

BALIKESİR

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği Yarışması Edremit’te yapıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği ...
Canbey’den Edremit’e müjdeler
YEREL HABERLER Canbey’den Edremit’e müjdeler
Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor
YEREL HABERLER Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı ...
Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da yakalandılar Yalova yakalanan hırsızlık çetesi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da ...
Altıeylül’de duvarlar renkleniyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de duvarlar renkleniyor
Balıkesirli mühendis zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Balıkesirli mühendis zeytin odunlarını sanat eserine ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç: "Eğitimde dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştireceğiz"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç: "Eğitimde ...
Yürüyüş şampiyonasında 2 birincilik
YEREL HABERLER Yürüyüş şampiyonasında 2 birincilik
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1
Genç muhtar köyünü cazibe merkezi haline getirecek
YEREL HABERLER Genç muhtar köyünü cazibe merkezi haline getirecek
Körfez Çorumlular Platformu 88’nci kez bir araya geldi.
YEREL HABERLER Körfez Çorumlular Platformu 88’nci kez bir araya geldi. ...
Başkan Yılmaz, Muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Muhtarlarla buluştu
ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: “Sen kafayı mı yedin Trump?”
YEREL HABERLER ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü ...
Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü
YEREL HABERLER Balıkesir'de yeşil çizik zeytin yüz güldürdü
Burhaniye´de yeşil çizik zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Burhaniye´de yeşil çizik zeytin, üreticinin yüzünü ...
Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 ayrı uyuşturucu operasyonu ...
Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başlıyor
Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kaçak sigara satanlara polis göz açtırmıyor
'Solucan oteli' açacak
YEREL HABERLER 'Solucan oteli' açacak
Burhaniye’de şifa veren ellerden kalem tutan ellere destek
YEREL HABERLER Burhaniye’de şifa veren ellerden kalem tutan ellere ...
Edremit Belediye Meclisi´nde `harami´ gerginliği
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisi´nde `harami´ gerginliği
Burhaniye'de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Burhaniye'de Muhtarlar Günü kutlandı
Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı
Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X