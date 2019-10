Bandırmaspor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, evinde Niğde Anadolu'yu 41 yenerek, puanını 19'a çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, 9'uncu haftada Niğde Anadolu'yu konuk etti. Rakibini 41 yenen Bordo Beyazlılar, puanını 19'a çıkardı. Bandırmaspor, bu galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Niğde Anadolu karşısında 2 kez fileleri havalandıran Batuhan Karadeniz, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Niğde Anadolu maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ama yine de 3 puan alarak çıkışı devam ettirdiklerini belirtti. Rakiplerin maçlarını her hafta takip ettiklerini ifade eden Bozkurt, ''Niğde Anadolu takımı çok genç, koşan ama tecrübesiz bir takım. Kontraya iyi çıkıyorlar. Önlem almamıza rağmen golü de kontradan attılar. Niğde bulunduğu yeri hak etmeyen oyun anlayışları var. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı başlarken, neler yapmamızı konuştuk. Çift forvete dönünce de maçı koparmasını bildik. Her hafta daha iyi futbol oynamaya başladık. Bu hafta oynayacağımız Karabük maçı da bu maç gibi zor olacak. Onlarda genç ve koşan bir takım, ancak Karabük biraz daha tecrübeli oyunculara sahip. Karabük’ten 3 puanla dönerek zirve yürüyüşümüz devam edecek'' dedi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise sezon başında şampiyonluk vaadinin boş bir söylem olmadığını ligin ilk 9 haftasında gösterdiklerini söyledi. Göçmez bunun sürdürülebilir olması için her kesimden ciddi destek gerektiğini vurguladı. Asbaşkan Onur Göçmez, ''Kişisel çabalarla Bandırmaspor'u iddialı bir takım haline getirdik. Şampiyonluğun da en güçlü adayı yaptık. Ama maalesef üzülerek görüyorum ki bölgenin desteği çok yetersiz. Bandırma gibi sanayisi güçlü bir bölgede Bandırma'nın en değerli markalarından biri olan takımımızın formasına göğüs sponsoru arıyoruz. Başarının devam etmesi için sanayicisinden taraftarına kadar her kesimden desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

