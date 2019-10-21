Tecrübeli hakem jübile yaptı

Pazar günü Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 Nolu Saha'da Yenicespor ve Ayşebacı Fatihspor arasında oynanan Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez B Grubu karşılaşması bir vedaya sahne oldu. Yenicespor'un 31 galibiyetiyle tamamlanan müsabakanın son düdüğünü çalan maçın hakemi Ahmet Ayaz, hakemlik hayatına nokta koydu.

Oyuncular tarafından kırmızı kart gösterildikten sonra omuzlara alınarak uğurlanan Ahmet Ayaz'a Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan, Balıkesir İl Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp ve Süper Lig eski hakemi Aytekin Durmaz tarafından plaket verilerek, hizmetleri için teşekkür edildi.

Karşılaşmanın ardından, hakem arkadaşlarıyla birlikte duygusal anlar yaşayan Ahmet Ayaz, “Çok şükür ki böyle güzel insanlar biriktirmişim. Hakemlik kariyerimi noktaladığım bugün, beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Hakkımın geçtiği varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

2003 yılında başlayan hakemlik kariyerinde 170 profesyonel müsabakada görev yapan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosuna yükselerek, Süper Lig maçlarında bayrak çekmeyi başaran ve asıl mesleği Makine Mühendisliği olan Ahmet Ayaz'ı bu özel gününde eşi Selin Ayaz ve kızı Ela da yalnız bırakmadı.

BALIKESİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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