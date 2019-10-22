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Kaliteli zeytinyağının yeni trendi “Soğuk Sıkım ve Erken Hasat”

İHA

Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken tüketicilerin kaliteli zeytinyağında tercihi "soğuk sıkım ve erken hasat". Uzmanlar daha kaliteli yağ tüketmek isteyenlere zeytinyağında soğuk sıkım ve erken hasat yağları öneriyorlar.

Kaliteli zeytinyağının yeni trendi “Soğuk Sıkım ve Erken Hasat”

Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçelerinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken tüketicilerin kaliteli zeytinyağında tercihi “soğuk sıkım ve erken hasat”. Uzmanlar daha kaliteli yağ tüketmek isteyenlere zeytinyağında soğuk sıkım ve erken hasat yağları öneriyorlar.
Zeytinyağı kalitesi ile dikkatleri dünya çapında üzerine çeken Edremit Körfezinde zeytinyağı üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler erken hasat yaparak yağlarını soğuk sıkım üretim yapan tesislerde değerlendiriyor. Erken dönemde üretilen ve soğuk sıkım ile kalitesi ve değeri bir kat daha artan zeytinyağı pazarda ise büyük ilgi görüyor.
Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarının arasında çok ciddi farklılıklar olduğu ortaya kondu. Bunun neticesi olarak ta insan sağlığında özellikle esansiyel yağ asitlerini ilgilendiren kısımda erken hasatların daha iyi olduğu bilimsel deneylerce açığa çıktı.”dedi.
Kıvrak soğuk sıkım ve erken hasat zeytinyağlarının ciddi bir pazar oluşturduğunu ifade ederek “Biz üniversite olarak kendi tesisimizde hem öğrencilere hem de verdiğimiz kurslarda üreticilere erken hasat zeytinyağlarının normal hasatlara ve geç hasatlara göre daha iyi kalitede olduğunu anlattık. Bu da ülkemizde çok ciddi pazar ve yer boldu.” Dedi.
Mücahit Kıvrak sıcak sıkımlarda kalite kaybı oluştuğunu ifade ederek “Soğuk sıkım ile sıcak sıkım arasında da şöyle bir fark var. Zeytinyağı’nı 28 dereceye kadar sıktığınızda içerisindeki uçucu bileşenleri muhafaza etmiş oluyor. Zeytinyağının içindeki uçucu bileşenler 28 santigrat derecenin üzerinde uçtukları için bu da insan vücuduna alınamadığı için bu noktada ciddi eksilmeler söz konusu. Kalite kayıpları söz konusu. Bu yüzden de soğuk sıkım ve erken hasat zeytinyağları bilimsel deneylerce kanıtlandı.” Dedi.

BALIKESİR

22 Ekim 2019 Salı

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