Susurluk çayı temizlendi

Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrek taşı düşürülmesi için ne yapmak gerekir?

Susurluk Belediyesi ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Susurluk çayı ve çaya karışan dere yataklarında temizlik çalışması yaptı.

Susurluk Çayı yatak temizleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan ıslah çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü ile göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana muhtelif aralıklarla yaptığımız resmi yazışmalar ile Hatap Deresi, Simav Çayı, Karşıyaka Köprüsü alt ve üst kısımları, Han deresi ile Dereköy Mahallesi Bıçkı deresi yataklarının temizlenmesi istenmişti. Bu talebimiz doğrultusunda Susurluk çayında 2 bin metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki alan temiz bir duruma gelmiştir” dedi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşkın kontrolü çalışmaları kapsamında yürütülen Susurluk Simav çayı yatak temizliğinin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.