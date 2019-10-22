Minikler Tiyatro Şenliği için 10 Burda’da Buluştu

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile karşıladı.

10 Burda AVM tarafından, “İlk Harf”, “Profesör ve Mıstık” ve “Temizlik Masalı” oyunları ile Sahne 10’da düzenlenen tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi ile karşılandı.Tiyatro sever minik ziyaretçiler eğlence dolu keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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