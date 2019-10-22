Bal\u0131kesir Milliyet\u00e7i Hareket Partisi \u0130l Y\u00f6netimi Ankara\u2019da Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Merkezinde bir tak\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Ba\u015fkan Dr. Devlet Bah\u00e7eli\u2019ye ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerinde bulunan heyet daha sonras\u0131nda da MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 E. Semih Yal\u00e7\u0131n\u2019a da taziye ziyareti ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Bal\u0131kesir Milliyet\u00e7i Hareket Partisi \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ekrem G\u00f6kay Y\u00fcksel ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri Ankara\u2019da bir tak\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Ba\u015fkan Dr. Devlet Bah\u00e7eli\u2019ye ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini ilettiler.Bal\u0131kesir Milliyet\u00e7i Hareket Partisi \u0130l Y\u00f6netimi daha sonra MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 E. Semih Yal\u00e7\u0131n\u2019a taziye ziyaretinde bulundu.\u00d6te yandan Bal\u0131kesir Milliyet\u00e7i Hareket Partisi \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, MHP Yerel Y\u00f6netimlerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sadir Durmaz ile Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Sekreteri \u0130smet B\u00fcy\u00fckataman\u2019\u0131 makamlar\u0131nda ziyaret ettikten sonra \u00dclk\u00fc Ocaklar\u0131 Genel Merkezinde Dr. Sinan Ate\u015f ile de g\u00f6r\u00fc\u015fme f\u0131rsat\u0131 buldu.