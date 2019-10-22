SMMMO uyardı: "Varlık barışının süresi uzatıldı"

Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ertuğ Aslan, geçtiğimiz günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren 509 Sayılı VUK EUygulamalar Tebliği ile tüm meslek grupları için dijital bir değişimin başladığını söyledi. Aslan, bundan sonraki süreçte tutulması gereken ebelge, efatura, epusula ve edefterler konusunda mükellefleri uyardı.

Aslan, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Ülkeler, ekonomiler, piyasalar gibi bu alanın bir bileşeni unsuru olan mesleğimiz de her geçen gün değişime uğramakta, elektronik dönüşüm sürecine ayak uydurmaktadır. 509 Sayılı VUK EUygulamalar Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; eBelge ve eDefter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş, eGider Pusulası, eDekont, eDöviz AlımSatım Belgesi, eSigorta Poliçesi ve eSigorta Komisyon Gider Belgesi gibi yeni tür dijital belge düzeni oluşturulmuştur. eBelge ve eDefter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürülmüştür. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edilmiştir. Bu tebliğe göre eFatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda eArşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı portal aracılığıyla düzenleyeceklerdir. Tüm bunlara ek olarak bütün serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını eSerbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecekler, hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren eFatura, eArşiv Fatura, eİrsaliye, eMüstahsil Makbuzu uygulamaları ile eDefter uygulamalarına dahil olacaklardır.”



Aslan: "Varlık barışı süresi yıl sonuna kadar uzatıldı"

Varlık Barışı olarak bilinen Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması uygulamasının geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde TBMM’de görüşülerek yasalaşan torba kanun gereği yıl sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan SMMMO Başkanı Ertuğ Aslan, tüm bu değişiklikleri ve destekleri detaylarıyla özümsemek için profesyonel destek alınmasını önderdi. Aslan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Varlık Barışı süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli şartlar çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe kullanabilecek. Bunun yanı sıra gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesine imkan tanınacaktır. Bildirim yapılan yurt dışı varlıklar ile beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacaktır. Ayrıca söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.”

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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