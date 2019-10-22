Canbey, zeytincilik bölümünde incelemelerde bulundu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu (MYO) Zeytin ve Zeytin Teknolojileri bölümünde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Edremit’e gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey BAÜN Edremit MYO’da incelemelerde bulundu. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile okulda incelemeler yapan Canbey’e Yüksek Okul Müdürü Dr. Rauf Sakin tarafından bilgiler verildi. Milletvekili Mustafa Canbey MYO kapsamında kurulan zeytin işleme, zeytinyağı üretim ve zeytin sabunu üretim atölyelerini inceledi ve “Zeytinin Okumuş Hali” markası hakkında Edremit Zeytincilik Enstitü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil’den bilgi aldı.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.