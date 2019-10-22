Matematik korkusunu duraklara asılacak karikatürlerle yenecekler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Durakta Matematik" projesi kapsamında otobüs duraklarına karikatür ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asılacak.

Bandırma Cumhuriyet İlkokulu 3/G Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Raziye Güneş ‘in rehberliği ile ilçede, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan uluslararası eTwinning Projesi kapsamında “Durakta Matematik” uygulamasını hayata geçirmek ve proje hakkında bilgi vermek için Kaymakam Günhan Yazar'ı makamında ziyaret etti.

Proje kapsamında matematiğin kitap, okul, öğrenci ve öğretmenim dörtgeninden çıkarıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılması hedefleniyor. Matematik öğretmeni Mukaddes Karip ve eşi Mehmet Karip'in kuruculuğunu yaptığı, 7’den 70’e herkese matematiği sevdirmek, matematik korkularını gidermek amaçlı projede öğrenciler kendi çizimlerinden oluşan bir eTwinning projesi kapsamında il ve ilçelerin otobüs duraklarına karikatür ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asarak herkesin faydalanması ve matematik korkusunun yenilmesi amaçlıyor.

Proje kısa zamanda her il ve ilçeden gönüllü öğretmenlerin katılımıyla geniş kitlelere ulaştı. Türkiye'de 81 il ve ilçelerin yanısıra yurtdışında ise Arnavutluk, Romanya, Azerbaycan ve Almanya'da çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında proje ortaklarının yaşadığı şehirlerdeki duraklara afişler asıldı.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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