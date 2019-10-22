Jeoloji M\u00fchendisleri Odas\u0131 Bal\u0131kesir \u0130l Temsilci Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Aysun Aykan Bal\u0131kesirG\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Fay hatt\u0131nda ya\u015fanan tehlikeye dikkat \u00e7ekti. Bal\u0131kesirG\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Fay\u0131n\u0131n 1000 y\u0131lda 1 k\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekmesine ra\u011fmen 2 bin y\u0131ld\u0131r k\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Aysun Aykan, bu fay\u0131n her an k\u0131r\u0131labilece\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.Mimarlar Odas\u0131 Bal\u0131kesir \u015eubesi\u2019nde Bal\u0131kesirG\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 fay\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131yla birlikte 7.2\u2019nin \u00fczerinde bir deprem olu\u015fma potansiyeli bulundu\u011funa dikkat \u00e7eken Aysun Aykan, gerekli \u00f6nlemlerin \u015fimdiden al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fine vurgu yapt\u0131. Marmara Denizi Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda ya\u015fanan 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremi de de\u011ferlendiren Aysun Aykan, bu depremin beklenen b\u00fcy\u00fck depremin habercisi de\u011fil, uyar\u0131c\u0131 olarak alg\u0131lanmas\u0131n\u0131 istedi.Mimarlar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00d6zerk: Depremle ya\u015fama ger\u00e7e\u011fini \u00f6\u011frenemedik Mimarlar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00d6zerk T\u00fcrkiye nin depremselli\u011finin asla unutulmamas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, Biz Mimarlar Odas\u0131 olarak tekrar deprem ger\u00e7e\u011fini, bir zaman unutulan, sonra tekrar g\u00fcndeme gelen, ama tekrar unutulan deprem gerece\u011fini tekrar g\u00fcndeme getirmek istiyoruz. Bilindi\u011fi gibi \u00fclkemiz b\u00fcy\u00fck bir deprem ku\u015fa\u011f\u0131 \u00fcst\u00fcnde oturuyor, Bal\u0131kesir\u2019de bu ku\u015faklardan birinin \u00fcst\u00fcnde. \u015eu anda \u00f6\u011frendi\u011fim kadar\u0131yla 2 bin y\u0131ldan beri k\u0131r\u0131lmayan bir fay hatt\u0131 \u00fczerinde ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrkiye\u2019nin deprem ger\u00e7e\u011fi var, biz bu ger\u00e7ekle ya\u015famay\u0131 hen\u00fcz \u00f6\u011frenemedik. Ama \u00f6\u011frenmek ve bunu bilmek zorunday\u0131z. Bunu T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan, insanlar\u0131n ya\u015fam\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan da geli\u015fmi\u015f \u015fekilde halka anlatmak zorunday\u0131z dedi.Jeoloji M\u00fchendisi Aysun Aykan: Silivri depremi b\u00fcy\u00fck depremin bir habercisi de\u011fil uyar\u0131c\u0131 olarak alg\u0131lanmal\u0131 Jeoloji M\u00fchendisi Aysun Aykan, \u201cMarmara Denizi\u2019nde en son Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana gelen 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem Kuzey Anadolu Fay\u0131\u2019n\u0131n, Marmara Denizi i\u00e7erisine giren Marmara Fay\u0131 \u00fczerinde olmu\u015ftur. Bu deprem bekledi\u011fimiz Marmara Depreminin; yani Marmara Denizi\u2019nde 7 ve \u00fczeri bir deprem bekliyoruz. Bu bekledi\u011fimiz Marmara Depreminin habercisi de\u011fil, fakat bir uyar\u0131c\u0131s\u0131 olarak alg\u0131lamam\u0131z gerekiyor. 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki bu deprem orta b\u00fcy\u00fckl\u00fckteki bir depremdir asl\u0131nda. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz depremleri b\u00fcy\u00fckl\u00fcklerine g\u00f6re 5 ile 7 aras\u0131nda orta b\u00fcy\u00fckl\u00fck, 7 ve 8 aras\u0131ndakilere b\u00fcy\u00fck depremler, 8\u2019den daha \u00fczerindeki depremleri \u00e7ok b\u00fcy\u00fck depremler olarak s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131yoruz. 5.8 orta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde bile burada bir minare k\u0131smen y\u0131k\u0131ld\u0131, 6070 okul devre d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131, 77\u2019si a\u011f\u0131r olmak \u00fczere binalarda hasaralar meydana geldi. Bununla birlikte \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir korku ya\u015fand\u0131. \u00d6zellikle deprem dalgalar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fcten b\u00f6lgeler bu depremi \u00e7ok fazla hissetti. \u0130stanbul, Bursa, Bal\u0131kesir il ve il\u00e7elerinde bu depreme hissedildi t\u00fcm Marmara genelinde. Son ya\u015fanan depremlerde \u00fclke olarak depreme ne kadar haz\u0131rl\u0131ks\u0131z oldu\u011fumuzu bir kez daha g\u00f6rm\u00fc\u015f olduk. Bu deprem zararlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir g\u00f6stergesi olan sa\u011fl\u0131ks\u0131z yap\u0131la\u015fma olsun, bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u011fl\u0131 kalmaks\u0131z\u0131n yap\u0131lm\u0131\u015f olan yer se\u00e7imi kararlar\u0131 ve denetimsizlik bekledi\u011fimiz Marmara Denizi i\u00e7erisindeki 7\u2019den b\u00fcy\u00fck bir depremin daha ne kadar vahim sonu\u00e7lara yol a\u00e7abilece\u011finin de bir g\u00f6stergesi olmu\u015ftur\u201d diye konu\u015ftu. Bin y\u0131lda bir k\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken fay 2 bin y\u0131ld\u0131r k\u0131r\u0131lm\u0131yor MTA\u2019n\u0131n 2012 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 deprem haritas\u0131nda da yer alan Bal\u0131kesirG\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 fay hatt\u0131na dikkat \u00e7eken Jeoloi M\u00fchendisi Aysun Aykan, \u201c2012 y\u0131l\u0131nda MTA\u2019n\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 diri fay haritas\u0131 var. Bu haritada devletimizin de kabul etti\u011fi diri fay hatlar\u0131 var Bal\u0131kesir ve \u00e7evresindeki. \u00d6zellikle Kuzey Anadolu Fay\u0131n\u0131n g\u00fcney kolu \u00fczerinde Bal\u0131kesir ve il\u00e7eleri konumlanm\u0131\u015f bulunuyor. Burada Edremit Fay zonu var. BalyaBal\u0131kesir Fay\u0131, HavranBal\u0131kesir Fay\u0131 haritada g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Edremit Fay zonu toplam 90 kilometre uzunlu\u011fundad\u0131r. Bu bir\u00e7ok \u00f6l\u00e7ekte de\u011fi\u015fik fay par\u00e7alar\u0131ndan olu\u015fmaktad\u0131r. \u0130lk \u00f6nce Alt\u0131noluk ve Zeytinli segmentine ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. 1944 tarihinde bu fay zonunda 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana gelmi\u015f 5 bin 500\u2019den fazla bina hasar g\u00f6rm\u00fc\u015f, can ve mal kay\u0131plar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bir depremdir. HavranBal\u0131kesir Fay\u0131 iki kola ayr\u0131l\u0131yor. HavranBalya Fay\u0131 ve Bal\u0131kesir Fay\u0131 olmak \u00fczere ilk etapta iki kola ayr\u0131l\u0131yor. HavranBalya Fay\u0131 yine kendi aras\u0131nda 4 tane segmentten olu\u015fuyor. Bal\u0131kesir Fay\u0131; G\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 ve Kepsut segmenti olarak iki tane fay segmentine ayr\u0131l\u0131yor. Bal\u0131kesir Fay\u0131 65 kilometre uzunlu\u011fundad\u0131r. Burada tarihsel d\u00f6nemlerde Bal\u0131kesir Fay\u0131nda 3 tane \u00f6nemli depremi il merkezinde ve il\u00e7elerinde zarar verdi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Bunlar 1577, 1897 ve 1898\u2019deki depremlerde il ve il\u00e7elerde ger\u00e7ekten can ve mal kay\u0131plar\u0131 ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r. Bizim \u00f6zellikle bu b\u00f6lgede Bal\u0131kesirG\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Fay\u0131n\u0131n tehlikesine dikkat \u00e7ekmemiz gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu fay 2 bin y\u0131ld\u0131r k\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f, 1000 y\u0131lda 1 k\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken bir fay. Bu fay\u0131n \u00fczerinde 6.5\u2019den daha fazla hatta 7.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011fe \u00e7\u0131kabilecek bir deprem \u00fcretme potansiyeline sahip bir fay. Bununla ilgili olarak da bu fay her an k\u0131r\u0131labilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc k\u0131r\u0131lma zaman\u0131n\u0131 \u00e7oktan ge\u00e7mi\u015f. 1000 y\u0131lda 1 k\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyordu, 2 bin y\u0131ld\u0131r k\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re bunu yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara dayanarak s\u00f6yleyebiliyoruz. 1000 y\u0131lda 1 k\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekirken 2 bin y\u0131ld\u0131r k\u0131r\u0131lmayan bu fay tehlikeli bir fay. Bu fay dikkat edilmesi gereken bir fay. Bu fay\u0131n \u00f6zelikle oldu\u011fu yerlerde tampon b\u00f6lgeler olu\u015fturulmas\u0131, Bal\u0131kesir il ve il\u00e7elerindeki faylar\u0131n imar planlar\u0131na i\u015flenmesi \u00e7ok \u00f6nemlidir. Beklenen Marmara Depremi, Marmara Denizi\u2019ne k\u0131y\u0131s\u0131 olan t\u00fcm \u015fehirleri etkileyecek. \u00d6zellikle bu deprem Kuzey Anadolu Fay\u0131n\u0131n kuzey kolu \u00fczerindeki bu deprem tarihsel d\u00f6nemlerde 1776 y\u0131l\u0131nda Marmara Denizi i\u00e7erisinde deprem oldu ve t\u00fcm Marmara B\u00f6lgesini tahrip etti, can ve mal kay\u0131plar\u0131na yol a\u00e7t\u0131. Bu deprem \u0130talya\u2019dan, Avusturya\u2019dan, Avrupa\u2019dan hissedildi. Burada olacak bir deprem Bal\u0131kesir il ve il\u00e7elerine ne kadar zarar verece\u011fini tahmin ediyorsunuzdur. Marmara Denizi\u2019nde bekledi\u011fimiz deprem Kuzey Anadolu Fay\u0131n\u0131n kuzey kolu \u00fczerindeki Bal\u0131kesir il ve il\u00e7eleri Kuzey Anadolu Fay\u0131n\u0131n g\u00fcney kolu \u00fczerindeki fay segmentleri \u00fczerinde bulunmaktad\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.