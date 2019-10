Başkan Yılmaz'dan yerel yönetimler dersi Başkan Yılmaz: "Çırak olmadan usta olunmaz"

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yerel Yönetimler Maliyesi dersinde öğrencilere tecrübelerini aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Sizin şu an mücadele etmeniz, sektörleri tanımanız gerekiyor. Kendinize idoller seçin. Çırak olmadan usta olunmaz; demlenecek, tecrübe sahibi olacaksınız. Kendinizi geliştirin, özelliklerinizi ortaya çıkarın." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yerel Yönetimler Maliyesi dersine girdi. BAÜN Rektörü İlter Kuş'u ziyaret eden Başkan Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Doğdubay ile birlikte yaklaşık 100 öğrenciye yerel yönetimler dersi verdi. Belediyecilik tecrübelerinden bahseden Başkan Yılmaz, öğrencilere başarılı olabilmeleri için önerilerde bulundu. Yerel yöneticilerin ve belediyelerin, insanların hak ve hukukunu korumakla yükümlü olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Farklı yaşam biçimleri ve farklı düşüncelere sahip ve farklı meslek gruplarına mensup insanların yaşadığı şehirde bir ahenk yakalamanız gerekiyor. Bizler, bu ahengi sağlamak ve her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermekle yükümlü insanlarız." dedi.



Doğru, akılcı bir planlama başarıyı getirir

"Bizler için asıl olan adalettir." diyen Yücel Yılmaz, şehrin kaynaklarının çeşitli olduğunu, bu kaynakların şehirde yaşayan insanlar için eşit ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. "Bir işe başlarken önce hayalleri konuşursunuz. Sonra yaşayan insanlarla birlikte bir yol haritası çıkarır ve öncelik sıralamasını yaparsınız. Ardından da bu işlerin maliyetlerini ve kimlerle yapacağınızı planlarsınız. İşte, stratejik plan bu noktada devreye girer. Doğru, akılcı bir planlama başarıyı da beraberinde getirir”şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere tavsiyeler veren Başkan Yücel Yılmaz "Eksikliklerimiz bazen bizim en önemli avantajlarımızdır. Yeter ki kendimizi iyi tanıyalım. Sizin şu an mücadele etmeniz, sektörleri tanımanız gerekiyor. Çalışın, çok çalışın. Kendinize idoller seçin. Çırak olmadan usta olunmaz; demlenecek, tecrübe sahibi olacaksınız. Kendinizi geliştirin, özelliklerinizi ortaya çıkarın." dedi.

